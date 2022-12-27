محمد فاروق لـ في الجول: تقدمت باستقالتي من لجنة الحكام

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 - 20:30

كتب : بسام أبوبكر

محمد فاروق الحكم الدولي

تقدم محمد فاروق الحكم الدولي السابق إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، باستقالته من لجنة الحكام.

وكان اتحاد الكرة برئاسة جمال علام قد اعتمد التشكيل الجديد للجنة الحكام منذ عدة أيام.

وقال فاروق لـ : "تقدمت باستقالتي من المنصب الذي كلفني به اتحاد كرة القدم".

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وأضاف "احتفظ بالأسباب التي دفعتني للاستقالة في الوقت الحالي، وسأفصح عنها في الوقت المناسب. أتمنى التوفيق للتحكيم المصري".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن تعيين محمد فاروق ضمن قائمة الحكام الرئيسية للقمسين الثاني والثالث.

قد تكون صورة ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏تحتوي على النص '‏EOYPTIANFA تشكيل لجنة الحكام الرئيسية القسمان الثاني والثالث محمد فاروق حمدي فتحي ياسر محمود تامر دري القسم الأول توفيق السيد مهند ضبا‏'‏‏

وعقد اتحاد الكرة اجتماعا طارئا الأسبوع الماضي لاعتماد التشكيل الجديد للجنة الحكام المقدم من مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام.

وترأس مارك كلاتنبرج لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بينما لم يتضمن التشكيل نائبا للخبير الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

اتحاد الكرة المصري محمد فاروق لجنة الحكام المصرية
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