كلاتنبرج دون نائب.. اتحاد الكرة يعتمد التشكيل الجديد للجنة الحكام

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 - 21:58

كتب : أحمد الخولي

جمال علام - مارك كلاتنبرج

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام التشكيل الجديد للجنة الحكام.

وعقد اتحاد الكرة اجتماعا طارئا، لاعتماد التشكيل الجديد للجنة الحكام المقدم من مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام.

ويترأس مارك كلاتنبرج لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بينما لا يتضمن التشكيل نائبا للخبير الإنجليزي.

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وأعلن اتحاد الكرة عن الأسماء المنوطة بتعيين الحكام لإدارة مباريات المسابقات المختلفة بالكرة المصرية،.

وجاء التشكيل كالتالي:

قد تكون صورة ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏تحتوي على النص '‏EOYPTIANFA تشكيل لجنة الحكام الرئيسية القسمان الثاني والثالث محمد فاروق حمدي فتحي ياسر محمود تامر دري القسم الأول توفيق السيد مهند ضبا‏'‏‏

الكرة النسائية والصالات والفيديو واللياقة البدنية:

قد تكون صورة ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏تحتوي على النص '‏EGYPTIANFA تشكيل لجنة الحكام الرئيسية كرة الصالات محمد حسن الكرة النسائية هيام بركة VAR اللياقة البدنية محمد أبو خاطر طارق سامي مجدي رزق جاكوب كولين‏'‏‏

وجاء تشكيل المسؤولين عن الإداريات كالتالي:

قد تكون صورة ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏تحتوي على النص '‏EGYPTIANFA تشكيل لجنة الحكام الرئيسية IT فريد سلطان الإداريات أحمد أبو العلا * جيمس حنا وائل مصطفى أحمد فاروق شادي شفيق‏'‏‏

اتحاد الكرة مارك كلاتنبرج جمال علام
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