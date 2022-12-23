كلاتنبرج دون نائب.. اتحاد الكرة يعتمد التشكيل الجديد للجنة الحكام
الجمعة، 23 ديسمبر 2022 - 21:58
كتب : أحمد الخولي
اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام التشكيل الجديد للجنة الحكام.
وعقد اتحاد الكرة اجتماعا طارئا، لاعتماد التشكيل الجديد للجنة الحكام المقدم من مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام.
ويترأس مارك كلاتنبرج لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بينما لا يتضمن التشكيل نائبا للخبير الإنجليزي.
وأعلن اتحاد الكرة عن الأسماء المنوطة بتعيين الحكام لإدارة مباريات المسابقات المختلفة بالكرة المصرية،.
وجاء التشكيل كالتالي:
الكرة النسائية والصالات والفيديو واللياقة البدنية:
وجاء تشكيل المسؤولين عن الإداريات كالتالي:
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