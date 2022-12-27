مصدر من الأهلي لـ في الجول: المفاوضات مع النجم بشأن كريستو تسير بشكل جيد

كشف مصدر من النادي الأهلي عن مستجدات المفاوضات مع النجم الساحلي بشأن إمكانية التعاقد مع محمد الضاوي "كريستو" لاعب الفريق التونسيز

وقال المصدر لـFilGoal.com: "المفاوضات مع النجم الساحلي تسير بشكل جيد ووصلت لمرحلة متقدمة بشأن اللاعب محمد الضاوي".

وأضاف "الأهلي لا يزال يتفاوض مع النجم الساحلي بشأن القيمة المالية للصفقة وطرق السداد".

وأكمل "بالتأكيد المستحقات المالية المتأخرة للأهلي لدى النجم الساحلي الخاصة بغرامة اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي ستدخل ضمن الصفقة".

وكان محمد المكشر المدير الفني للنجم الساحلي التونسي أكد تلقي ناديه عرضا من الأهلي لضم محمد الضاوي "كريستو" خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال المكشر عبر إذاعة جوهرة التونسية: "الأهلي المصري قدم عرضا لضم كريستو والنادي الأحمر يريد التعاقد مع هذا اللاعب". (طالع التفاصيل)

وكشفت تقارير تونسية اهتمام الأهلي بضم اللاعب البالغ 19 عاما، وعلم أيضا FilGoal.com إن اللاعب ضمن المرشحين للأهلي.

وعلم FilGoal.com أن محمد الضاوي (كريستو) مهاجم النجم الساحلي أحد المرشحين للانضمام لصفوف الأهلي.

صاحب الـ 19 عاما يتصدر ترتيب هدافي الدوري التونسي برصيد 5 أهداف، كما صنع هدفين من 6 جولات.