خبر في الجول – كولر يطلب 4 صفقات.. والضاوي ومهاجم غاني ضمن المرشحين

يعمل النادي الأهلي على تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية 2022.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية التي تقام في الفترة من 1 إلى 11 فبراير بالمغرب (طالع التفاصيل).

وحسبما علم FilGoal.com فإن مارسيل كولر مدرب الأهلي طلب تدعيم الفريق وضم 4 صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويرغب كولر في ضم لاعبين في مركز الجناح أحدهما يجيد اللعب كرأس حربة، بالإضافة إلى لاعب وسط ارتكاز، ومدافع.

لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عقدت اجتماعا واستقرت خلاله على تدعيم الفريق بلاعبين أجانب وفقا لقائمة الفريق.

ويملك الأهلي مقعدا للاعب أجنبي في الفريق الأول في ظل وجود 4 لاعبين في الفريق الأول فقط، و3 مقاعد شاغرة لأجانب في فرق الشباب تحت السن.

ويضم الفريق في صفوفه حاليا كل من: التونسي علي معلول - المالي أليو ديانج - الجنوب إفريقي بيرسي تاو - البرازيلي برونو سافيو.

وبذلك يحق للأهلي التعاقد مع 4 لاعبين أجانب، 1 للفريق الأول و3 لفرق تحت السن بحد أقصى لاعب واحد لكل مرحلة سنية.

ثنائي مرشح

وعلم FilGoal.com أن محمد الضاوي (كريستو) مهاجم النجم الساحلي أحد المرشحين للانضمام لصفوف الأهلي.

صاحب الـ 19 عاما يتصدر ترتيب هدافي الدوري التونسي برصيد 5 أهداف، كما صنع هدفين من 6 جولات.

ويحتل الضاوي صدارة ترتيب هدافي الدوري التونسي في الموسم الحالي. (طالع التفاصيل)

كما دخل الغاني دانيال أفري مهاجم هارتس أوف أوك الغاني ضمن المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي في يناير المقبل.

أفري (21 عاما) خاض مع هارتس أوف أوك 69 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع 4 في جميع المسابقات.