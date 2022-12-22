خبر في الجول – كولر يطلب 4 صفقات.. والضاوي ومهاجم غاني ضمن المرشحين

الخميس، 22 ديسمبر 2022 - 15:17

كتب : أحمد الخولي

مارسيل كولر وسيد عبد الحفيظ - الأهلي وطلائع الجيش - الصورة من حساب الأهلي الرسمي

يعمل النادي الأهلي على تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية 2022.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية التي تقام في الفترة من 1 إلى 11 فبراير بالمغرب (طالع التفاصيل).

وحسبما علم FilGoal.com فإن مارسيل كولر مدرب الأهلي طلب تدعيم الفريق وضم 4 صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

أخبار متعلقة:
مصر تستضيف البطولة.. موعد قرعة أمم إفريقيا للشباب 2023 رئيس الاتحاد الفرنسي يكشف موقف ديشامب من الاستمرار مع المنتخب إقالة مدرب بولندا اتحاد الكرة الفلسطيني ينعى استشهاد مهاجم المنتخب الأولمبي

ويرغب كولر في ضم لاعبين في مركز الجناح أحدهما يجيد اللعب كرأس حربة، بالإضافة إلى لاعب وسط ارتكاز، ومدافع.

لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عقدت اجتماعا واستقرت خلاله على تدعيم الفريق بلاعبين أجانب وفقا لقائمة الفريق.

ويملك الأهلي مقعدا للاعب أجنبي في الفريق الأول في ظل وجود 4 لاعبين في الفريق الأول فقط، و3 مقاعد شاغرة لأجانب في فرق الشباب تحت السن.

ويضم الفريق في صفوفه حاليا كل من: التونسي علي معلول - المالي أليو ديانج - الجنوب إفريقي بيرسي تاو - البرازيلي برونو سافيو.

وبذلك يحق للأهلي التعاقد مع 4 لاعبين أجانب، 1 للفريق الأول و3 لفرق تحت السن بحد أقصى لاعب واحد لكل مرحلة سنية.

ثنائي مرشح

وعلم FilGoal.com أن محمد الضاوي (كريستو) مهاجم النجم الساحلي أحد المرشحين للانضمام لصفوف الأهلي.

صاحب الـ 19 عاما يتصدر ترتيب هدافي الدوري التونسي برصيد 5 أهداف، كما صنع هدفين من 6 جولات.

ويحتل الضاوي صدارة ترتيب هدافي الدوري التونسي في الموسم الحالي. (طالع التفاصيل)

لا يتوفر وصف للصورة.

كما دخل الغاني دانيال أفري مهاجم هارتس أوف أوك الغاني ضمن المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي في يناير المقبل.

أفري (21 عاما) خاض مع هارتس أوف أوك 69 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع 4 في جميع المسابقات.

النادي الأهلي النجم الساحلي مارسيل كولر
نرشح لكم
لا جازيتا ديلو سبورت: إنتر يفكر في بيع لاوتارو خلال الصيف المقبل تقرير: الأهلي يفاوض هداف الدوري التونسي كينو ينضم لـ فلومينينسي ريكورد: بنفيكا يرفض عرضا بـ 100 مليون يورو لبيع إنزو فيرنانديز آس: رونالدو قرر الانتقال إلى النصر السعودي رومانو: تمت.. كونيا إلى ولفرهامبتون سنشاهده بعيدا عن كأس العالم.. أوتشوا على بعد خطوة من سالرنيتانا الإيطالي ماركا: النصر السعودي ينتظر وصول رونالدو قبل نهاية 2022
أخر الأخبار
الدرجة الثانية - حالة بلع لسان و20 دقيقة وقت بدل ضائع.. والمقاصة ينفرد بصدارة الصعيد 4 دقيقة | الدرجة الثانية
تقرير: إيسكو على رادار 4 أندية إيطالية 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
المصري يحتج على حكمي مباراة المقاولون العرب.. ويطالب بتعيين حكام دوليين 40 دقيقة | الكرة المصرية
لابورتا يكشف موقف برشلونة من الصفقات الشتوية.. وحلم التتويج بـ دوري أبطال أوروبا 56 دقيقة | الدوري الإسباني
ماركا: رونالدو سفيرا لملف مصر والسعودية واليونان لتنظيم كأس العالم 2030 ساعة | الكرة الأوروبية
لابورتا: عودة ميسي معقدة.. ونستهدف ضم مدافع بايرن ساعة | الكرة الأوروبية
كلاتنبرج يجتمع بالحكام وتكريم أبو الرجال ساعة | الكرة المصرية
هذا ما فعله صلاح أمام مانشستر سيتي من قبل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 3 مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب 4 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة