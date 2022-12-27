انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (2) (0) بورنموث.. فوز البلوز

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي الفريقان على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من المسابقة.

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ق 88 تغيير تكتيكي لـ تشيلسي. خروج رحيم ستيرلينج المهاجم ودخول شاليباه المدافع.

بداية الشوط الثاني

ق 24 جوووووول ثاني لـ تشيلسي عن طريق ماسون ماونت بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ق 20 سقوط دينيس زكريا لاعب البلوز بعد تدخل عنيف مع لاعبي بورنموث في منطقة جزاء تشيلسي.

ق 17 جووول أول لـ تشيلسي عن طريق كاي هافرتز بعد عرية متقنة من جانب رحيم ستيرلينج واستقبلها هافرتز ووضعها في الشباك.

بداية المباراة