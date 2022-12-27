انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (2) (0) بورنموث.. فوز البلوز

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 - 19:26

كتب : FilGoal

تشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي الفريقان على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من المسابقة.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا

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ق 88 تغيير تكتيكي لـ تشيلسي. خروج رحيم ستيرلينج المهاجم ودخول شاليباه المدافع.

بداية الشوط الثاني

ق 24 جوووووول ثاني لـ تشيلسي عن طريق ماسون ماونت بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ق 20 سقوط دينيس زكريا لاعب البلوز بعد تدخل عنيف مع لاعبي بورنموث في منطقة جزاء تشيلسي.

ق 17 جووول أول لـ تشيلسي عن طريق كاي هافرتز بعد عرية متقنة من جانب رحيم ستيرلينج واستقبلها هافرتز ووضعها في الشباك.

بداية المباراة

الدوري الإنجليزي تشيلسي
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