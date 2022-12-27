تشكيل تشيلسي – عودة جيمس.. وهافرتز يقود الهجوم أمام بورنموث

عاد رييس جيمس للظهور في تشكيل تشيلسي بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة أمام بورنموث.

ويلعب تشيلسي ضد بورنموث في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام بملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

المرمى: كيبا

الدفاع: رييس جيمس – خاليدو كوليبالي – تياجو سيلفا – مارك كوكوريا

الوسط: دينيس زكريا – جورجينيو – ماسون ماونت

الهجوم: رحيم ستيرلينج – كاي هافرتز – كريستيان بوليسيتش

ويحتل تشيلسي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، ويأتي بورنموث في المركز الـ14 برصيد 16 نقطة.