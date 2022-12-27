ذا أثليتك: جاكبو يسافر إلى إنجلترا ويخضع للكشف الطبي في ليفربول

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 - 17:21

كتب : FilGoal

كودي جاكبو - أيندهوفن

كشفت شبكة أخبار "ذا أثليتك" الإنجليزية عن استعداد كودي جاكبو للسفر مساء اليوم الثلاثاء إلى ليفربول تمهيدا لإكمال انتقاله إلى الريدز.

كودي جاكبو

النادي : أيندهوفن

ليفربول

وأعلن نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي توصله إلى اتفاق مع ليفربول الإنجليزي بشأن انتقال كودي جاكبو مهاجم الفريق إلى صفوف الريدز.

وقالت "ذا أثليتك" إن جاكبو سيسافر اليوم الثلاثاء إلى إنجلترا للخضوع للكشف الطبي في ليفربول وإتمام انتقاله إلى النادي الأحمر.

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ومن المنتظر أن يظهر جاكبو لأول مرة مع ليفربول يوم 2 يناير المقبل ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي.

وكان فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات أشار إلى أن قيمة انتقال جاكبو إلى ليفربول هي 37 مليون جنيه إسترليني.

بالإضافة إلى بعض الاضافات والمتغيرات التي تصل بالصفقة إلى 50 مليون جنيه إسترليني.

وتألق جاكبو البالغ من العمر 23 عاما مع منتخب هولندا في كأس العالم وقدم مستوى مميز وسجل 3 أهداف.

جاكبو ليفربول
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