الكومي يعلن عبر في الجول: ميدو مديرا فنيا لـ الإسماعيلي.. ويبدأ مهمته أمام الزمالك

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 - 15:49

كتب : بسام أبو بكر

أحمد حسام ميدو

أعلن يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي تعيين أحمد حسام "ميدو" مديرا فنيا للفريق عبر FilGoal.com.

وكشف يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي عن اقتراب ميدو من تولي تدريب الدراويش، أمس الثلاثاء، لـ FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

وقال الكومي لـ FilGoal.com: "أنهينا كل التفاصيل مع أحمد حسام ليصبح مديرا فنيا للفريق".

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وأوضح "سيقود ميدو المباراة يوم الخميس أمام الزمالك".

وأكمل "وقعنا عقدا لمدة موسم قابل للتجديد".

ويلتقي الإسماعيلي مع الزمالك في الجولة العاشرة من الدوري يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة.

وكشف الكومي أيضا الجهاز المعاون لميدو في الإسماعيلي وجاء كالتالي:

مدرب عام: أشرف خضر

مدرب: عمر جمال

مدرب: أحمد الجمل

مدير كرة: أيمن الجمل

مدرب حراس مرمى: محمد عبد المنصف

وتولى ميدو من قبل تدريب كل من الزمالك ووادي دجلة والإسماعيلي ومصر للمقاصة في الدوري المصري.

وأيضا نادي الوحدة في الدوري السعودي.

وبدأ الإسماعيلي الموسم الجاري من الدوري مع المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

قبل أن يرحل ويتولى أيمن الجمل المهمة الفنية بشكل مؤقت خلفا له.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط بعد 9 جولات.

الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري
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