يحيى الكومي لـ في الجول: ميدو أبرز المرشحين لتدريب الإسماعيلي

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 - 22:09

كتب : أحمد الخولي

أحمد حسام ميدو - الأهلي - المقاصة

اقترب أحمد حسام "ميدو" نجم منتخب مصر والزمالك السابق من العودة للتدريب مرة أخرى في الدوري المصري عن طريق الإسماعيلي.

وكشف يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي عن اقتراب ميدو من تولي تدريب الدراويش.

وقال الكومي لـFilGoal.com: "ميدو هو أبرز المرشحين لتدريب الإسماعيلي في الفترة المقبلة، ومعه محمد عبد المنصف كمدرب حراس مرمى".

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وأضاف "اجتماع مجلس الإدارة غدا الثلاثاء يحسم أمر ميدو من تدريب الفريق".

وتولى ميدو من قبل تدريب كل من الزمالك ووادي دجلة والإسماعيلي ومصر للمقاصة في الدوري المصري.

وأيضا نادي الوحدة في الدوري السعودي.

وبدأ الإسماعيلي الموسم الجاري من الدوري مع المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

قبل أن يرحل ويتولى أيمن الجمل المهمة الفنية بشكل مؤقت خلفا له.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط بعد 9 جولات.

الإسماعيلي ميدو الدوري المصري
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