لاعب ليفربول الشاب يكشف ما دار في ذهنه قبل وبعد تسجيل أول هدف بمسيرته

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 - 15:06

كتب : FilGoal

جماهير ليفربول في ملعب أنفيلد

كشف ستيفان بايجتيتش لاعب ليفربول الشاب عن مشاعره قبل وبعد تسجيل أول هدف له بقميص الفريق الأول.

شارك اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا في الدقيقة 79 من لقاء أستون فيلا ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي وسجل على الفور أول أهداف مسيرته مع الفريق الأول.

وقال بايجتيتش لموقع ناديه: "الأمر لا يصدق، فور مشاركتي حاولت الركض والدفاع، كانت تلك مهمتي".

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وأضاف "رأيت داروين نونيز يركض وفكرت في أنه يجب أن أذهب إلى منطقة الجزاء".

وأكمل "جاءت الكرة إلي ولم أعرف ماذا أفعل، أنا لست معتادا على تسجيل الأهداف".

وتابع "لقد رأيت الكرة الطويلة، وأنا أعرف مدى سرعة داروين ومدى روعته، لذلك علمت بأنه سيستفيد بطريقة ما من الكرة، لذلك توغلت داخل منطقة الجزاء ووصلتني الكرة وسجلت".

وواصل "لم أعرف كيف احتفل، فكرت فقط في كل ما قمت به من عمل وكيف انتقلت من إسبانيا إلى إنجلترا في سن مبكر. كان ذلك صعبًا، ولكنه قد أتى ثماره".

ستيفان بايجتيتش انضم لشباب ليفربول قادما من سيلتا فيجو في فبراير 2021، أصبح ثاني أصغر إسباني يسجل في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وشارك اللاعب في 7 مباريات هذا الموسم مع فريق يورجن كلوب.

واستمر "أنا هنا طوال الموسم أعمل وأحاول التعلم. كان معسكر دبي تجربة جيدة للغاية لأنني لعبت مباراتين وحصلت على الخبرة والثقة".

وأتم "أتمنى أن أتمكن من المشاركة أكثر ومواصلة العمل الجاد والتعلم".

وانتصر ليفربول على أستون فيلا بنتيجة 3-1 ورفع رصيده إلى 25 نقطة من 15 مباراة في المركز السادس.

ستيفان بايجتيتش ليفربول أستون فيلا
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