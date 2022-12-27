لا جازيتا ديلو سبورت: ميلان يفكر في زانيولو لتعويض لياو

حدد ميلان الإيطالي، نيكولو زانيولو لخلافة رافائيل لياو حال رحيله عن صفوف الفريق.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فأن أندية باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي أبدت اهتماما بضم الجناح البرتغالي.

وأوضح التقرير أن ميلان بدأ التجهيز تحسبا لرحيل لياو.

وحدد روما الإيطالي مبلغ 60 مليون يورو لبيع زانيولو الذي ينتهي تعاقده في 2024، وربما تقل القيمة ليتفادى النادي بيع اللاعب بدون مقابل.

وأبدى ميلان اهتماما بضم زانيولو الصيف الماضي.

ويبرز أيضا أكثر من اسم لتدعيم ميلان وهم: ماركو أسينسيو وحكيم زياش ونواه أوكافور.

وسجل زانيولو 3 أهداف وصنع 2 في 14 مباراة الموسم الحالي.

وانضم لياو لميلان في 2019 قادما من ليل مقابل 15 مليون يورو.

وشارك لياو مع ميلان في 135 مباراة وخلالهم تمكن من تسجيل 34 هدفا وصنع 30 آخرين.

وفي كأس العالم 2022 شارك في 5 مباريات وسجل هدفين.