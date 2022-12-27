تقارير: جاكبو قد يشارك مع ليفربول ضد برينتفورد

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 - 13:59

كتب : FilGoal

كودي جاكبو - هدف هولندا في شباك قطر

أفادت تقارير أن كودي جاكبو لاعب بي إس في أيندهوفن الذي أعلن ناديه بيعه إلى ليفربول قد يشارك بقميص النادي الإنجليزي لأول مرة ضد برينتفورد الأسبوع المقبل.

وأعلن أيندهوفن الهولندي مساء الثلاثاء توصله إلى اتفاق مع ليفربول الإنجليزي بشأن انتقال كودي جاكبو مهاجم الفريق إلى صفوف الريدز.

وذكر موقع أنفيلد إديشن أن جاكبو قد يشارك في مباراة برينتفورد يوم الاثنين 2 يناير المقبل بعدما يتم انتقاله بشكل رسمي.

أخبار متعلقة:
لاعب ريال مدريد يدافع عن النني محرز: لا نركز مع أرسنال فقط في الصراع على الدوري كلوب يتحدث عن وصول صلاح لرقم أسطورة ليفربول أسطورة ليفربول يوجه رسالة لـ صلاح بعدما تساوى مع رقمه التهديفي

وأوضحت تقارير عديدة أن الدولي الهولندي يستعد للسفر إلى إنجلترا في الساعات المقبلة للخضوع للكشف الطبي وإنهاء إجراءات ضمه.

ويبدأ تعاقد جاكبو مع ليفربول في الأول من يناير عند فتح باب الانتقالات الشتوية، ولذلك لن يكون متاحا للمشاركة في لقاء ليستر سيتي يوم 30 ديسمبر.

ومن المتوقع أن يوقع اللاعب على عقد يربطه بليفربول حتى صيف 2028.

ولعب فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول وزميل جاكبو في المنتخب الهولندي دورا كبيرا في حسم الصفقة لصالح الحمر.

وقال مارسيل براندز المدير العام لنادي أيندهوفن: "انتقال جاكبو إلى ليفربول قياسي بالنسبة لـ أيندهوفن".

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات أن قيمة انتقال جاكبو إلى ليفربول هي 37 مليون جنيه إسترليني.

بالإضافة إلى بعض المكافآت والمتغيرات التي تصل بقيمة الصفقة إلى 50 مليون جنيه إسترليني.

وتألق جاكبو البالغ من العمر 23 عاما مع منتخب هولندا في كأس العالم وقدم مستوى مميز وسجل 3 أهداف.

ولعب كودي خلال النصف الأول من الموسم الجاري 34 مباراة مع فريقه ومنتخب بلاده، سجل خلالها 18 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة.

وبضم جاكبو يستمر ليفربول في إبرام صفقاته يوم عيد الكريسماس وتقديمها كهدية لجمهوره، بعدما تعاقد قبل ذلك مع كل من فيرجيل فان دايك وديوجو جوتا ولويس دياز.

ليفربول كودي جاكبو أيندهوفن
نرشح لكم
تشكيل مانشستر يونايتد - فاران أساسي.. وراشفورد يقود الهجوم أمام نوتينجهام مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (2) (0) بورنموث.. تغيير تكتيكي تشكيل تشيلسي – عودة جيمس.. وهافرتز يقود الهجوم أمام بورنموث ذا أثليتك: جاكبو يسافر إلى إنجلترا ويخضع للكشف الطبي في ليفربول لاعب ليفربول الشاب يكشف ما دار في ذهنه قبل وبعد تسجيل أول هدف بمسيرته لاعب ريال مدريد يدافع عن النني أسطورة ليفربول يوجه رسالة لـ صلاح بعدما تساوى مع رقمه التهديفي محرز: لا نركز مع أرسنال فقط في الصراع على الدوري
أخر الأخبار
ميدو يعقد جلسة خاصة مع لاعبي الإسماعيلي تحضيرا لـ الزمالك 6 دقيقة | الكرة المصرية
فوتبول لندن: محادثات جديدة بين تيليمانس وأرسنال 10 دقيقة | ميركاتو
تشكيل مانشستر يونايتد - فاران أساسي.. وراشفورد يقود الهجوم أمام نوتينجهام 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
محمد فاروق لـ في الجول: تقدمت باستقالتي من لجنة الحكام 50 دقيقة | الكرة المصرية
الدرجة الثالثة – إلغاء مباراة دربي دمياط بسبب المياة.. واتهامات متبادلة ساعة | الكرة المصرية
فتح الله: الفوز على الاتحاد مهم لـ بيراميدز قبل مواجهة الأهلي ساعة | الكرة المصرية
غياب ميسي وظهور مبابي.. سان جيرمان يعلن قائمته لمواجهة ستراسبورج ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: المفاوضات مع النجم بشأن كريستو تسير بشكل جيد ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران 3 انتهت سوبر كرة السلة - مغادرة لاعبي الفريقين بعد إعلان إلغاء المباراة 4 ملف - تطورات أحداث سوبر السلة.. نادي الاتحاد: حالتان في العناية المركزة