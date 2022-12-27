لاعب ريال مدريد يدافع عن النني

دافع داني سيبايوس لاعب ريال مدريد عن زميله السابق في أرسنال محمد النني، بعد تهكم أحد المشجعين على الأخير.

سيبايوس تزامل مع النني في صفوف أرسنال حين كان معارا من ريال مدريد لمدة موسمين.

ونشر أحد مشجعي أرسنال لقطة دخول النني في اللحظات الأخيرة من مباراة وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي دون أن يلمس الكرة حتى أطلق الحكم صافرته، وعلق قائلا عبر تويتر: "محمد النني.. نجاح لا يصدق في خط الوسط، بيرلو القادم؟".

وعلق سيبايوس على التغريدة قائلا: "النني محترف عظيم، وزميل رائع".

وأضاف "ليس هناك المزيد من اللاعبين مثله في عالم كرة القدم. النني لاعب فاخر في صفوف أرسنال".

incredible professional, incredible teammate. More players like that in football. a luxury player for the arsenal 🙏🏽 https://t.co/FOAuYo1RWg — Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) December 27, 2022

وشارك النني في 6 مباريات فقط هذا الموسم، بعدما ضربته إصابة قوية في بداية الموسم.

وينتهي عقد الدولي المصري مع المدفعجية بنهاية هذا الموسم.

لاعب المقاولون العرب السابق يتواجد في صفوف أرسنال منذ يناير 2016 بعدما انتقل إليه من بازل السويسري.

لكنه خرج للإعارة في صفوف بشكتاش بموسم 2019-2020 وهو الموسم الأول لسيبايوس مع الفريق اللندني.

وعاد النني لصفوف أرسنال في الموسم التالي الذي تزامل فيه مع سيبايوس قبل عودة الأخير إلى ريال مدريد في موسم 2021-2022.

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