أسطورة ليفربول يوجه رسالة لـ صلاح بعدما تساوى مع رقمه التهديفي

وجه السير كيني دالجليش أسطورة ليفربول رسالة خاصة إلى محمد صلاح بعدما تساوى مع رقمه التهديفي.

صلاح هز شباك أستون فيلا في الدوري الإنجليزي يوم الاثنين ليرفع رصيده الإجمالي من الأهداف مع الحمر إلى 172 هدفا ويتساوى مع أحد أعظم لاعبي ليفربول عبر التاريخ.

وقال دالجليش في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "إنجاز عظيم لمحمد صلاح ومن الرائع أن تكون في المدرجات لمشاهدته وهو يسجل هذا الهدف".

وأضاف "هذه هي المرة الأولى التي اصطحب فيها حفيدي إلى مباراة خارج ملعب أنفيلد، أشكرك على جعلها ليلة لا تنسى".

وأتم الاسكتلندي "يسعدني تسليم العصا لك وأتمنى أن تجلب لك المزيد من النجاح".

هذا الهدف جعل قائد منتخب مصر يتساوى مع دالجليش في المركز السابع لهدافي الريدز عبر التاريخ.

دالجليش لعب في صفوف ليفربول في الفترة من 1977 إلى 1985 كلاعب فقط، ثم استكمل المسيرة كلاعب ومدرب في آن واحد من 1985 إلى 1990، وأنهى مسيرته التي صنع فيها أمجاد الحمر عام 1991.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجديد وصل إلى 16 هدفا.

وبدأ لاعب بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 276 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 172 هدفا وأرسل 69 تمريرة حاسمة.

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وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.