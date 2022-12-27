محرز: لا نركز مع أرسنال فقط في الصراع على الدوري

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 - 12:07

كتب : FilGoal

رياض محرز - مانشستر سيتي وليفربول

شدد رياض محرز جناح مانشستر سيتي على أن فريقه لا يركز في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي مع منافسه أرسنال فقط.

الفارق بين أرسنال المتصدر وسيتي صاحب المركز الثالث وصل إلى 8 نقاط، قبل مباراة السماوي مع ليدز يونايتد يوم الأربعاء.

وقال محرز في تصريحات نشرها موقع ناديه: "يجب أن نفوز على ليدز، نحن لسنا في صدارة الدوري ونريد التواجد في القمة".

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وأضاف الجزائري "سنحاول الفوز في كل مباراة، وهدفنا هو التتويج باللقب".

وأكمل "لا نركز مع أرسنال فقط رغم أنهم جيدون حقا حتى الآن، لكن يوجد العديد من الفرق القوية في إنجلترا والتي تستطيع الفوز بالدوري".

وتابع "إذا أردنا الفوز بالدوري، يجب أن نكون مستعدين بمجرد أن تعود عجلة مبارياته للدوران مجددا".

ويدرك رياض خطورة فريق ليدز والضغط الذي سيشكله في ملعبه إيلاند رود، قائلا "ليدز فريق كبير ومن الصعب تحقيق الفوز في ملعبه، لكننا نتوقع ما الذي يمكن أن يحدث".

وأتم "نحن مستعدون لهذه المواجهة، وأتمنى العودة بالثلاث نقاط".

ويبلغ رصيد سيتي الآن 32 نقطة، مقابل 33 نقطة لنيوكاسل يونايتد الوصيف، و40 نقطة لأرسنال المتصدر.

رياض محرز مانشستر سيتي أرسنال
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