كلوب يتحدث عن وصول صلاح لرقم أسطورة ليفربول

يرى يورجن كلوب مدرب ليفربول أن وصول محمد صلاح إلى عدد أهداف أسطورة بالنادي مثل السير كيني دالجليش يعد أمرا مجنونا.

صلاح هز شباك أستون فيلا في الدوري الإنجليزي يوم الاثنين ليرفع رصيده الإجمالي من الأهداف مع الحمر إلى 172 هدفا ويتساوى مع أحد أعظم لاعبي ليفربول عبر التاريخ.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أرقام صلاح التهديفية؟ هذا جنون".

وأضاف "عندما يتم ذكرك في نفس الجملة مع لاعبين مثل السير كيني دالجليش، فعليك أن تعلم أنك فعلت شيئا عظيما".

دالجليش لعب في صفوف ليفربول في الفترة من 1977 إلى 1985 كلاعب فقط، ثم استكمل المسيرة كلاعب ومدرب في آن واحد من 1985 إلى 1990، وأنهى مسيرته التدريبية مع الحمر في 1991، وقاد الفريق في لتحقيق أمجاده بالقرن الماضي في الفترتين.

وأتم "أعتقد أن هذه اللحظة خاصة للغاية بالنسبة لمحمد صلاح على وجه الخصوص".

هذا الهدف جعل قائد منتخب مصر يتساوى مع دالجليش في المركز السابع لهدافي الريدز التاريخيين.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجديد وصل إلى 16 هدفا.

وبدأ لاعب بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 276 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 172 هدفا وأرسل 69 تمريرة حاسمة.

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وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.