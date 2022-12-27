تقييم صلاح أمام أستون فيلا من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل في شباك أستون فيلا في أول مباراة بالدوري الإنجليزي بعد فترة التوقف بسبب كأس العالم، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري كأساسي في مباراة الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز الحمر 3-1، وسجل هدفا وصنع مثله.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام أستون فيلا حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.9 درجة من عشرة، كأفضل لاعبي ليفربول.

أفضل لاعبي ليفربول بعد صلاح، كان المدافع أندي روبرتسون الذي صنع هدف النجم المصري، فوصل متوسط تقييمه لـ7.8 درجة من عشرة.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجديد وصل إلى 16 هدفا.

وهذا الهدف رفع رصيد صلاح الإجمالي مع ليفربول إلى 172 هدفا، ليتساوى مع سير كيني دالجليش في المركز السابع لهدافي الريدز التاريخيين.

وبدأ لاعب بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 276 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 172 هدفا وأرسل 69 تمريرة حاسمة.

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وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.