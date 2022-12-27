تقييم صلاح أمام أستون فيلا من الصحف الإنجليزية

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 - 11:10

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في أستون فيلا

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل في شباك أستون فيلا في أول مباراة بالدوري الإنجليزي بعد فترة التوقف بسبب كأس العالم، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري كأساسي في مباراة الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز الحمر 3-1، وسجل هدفا وصنع مثله.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام أستون فيلا حسب الدرجات من 1 إلى 10.

أخبار متعلقة:
الصفقة المعتادة في الكريسماس.. أيندهوفن يعلن توصله لاتفاق بانتقال جاكبو إلى ليفربول فان دايك: لم أنم بعد إهدار ركلة الترجيح أمام الأرجنتين.. ونريد في ليفربول الترحيب بلاعبين جدد الملك عاد إليكم.. صلاح يسجل ويصنع ويقود ليفربول للفوز على أستون فيلا مباراة تليق بالملك المصري.. ماذا قدم محمد صلاح أمام أستون فيلا

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.9 درجة من عشرة، كأفضل لاعبي ليفربول.

أفضل لاعبي ليفربول بعد صلاح، كان المدافع أندي روبرتسون الذي صنع هدف النجم المصري، فوصل متوسط تقييمه لـ7.8 درجة من عشرة.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجديد وصل إلى 16 هدفا.

وهذا الهدف رفع رصيد صلاح الإجمالي مع ليفربول إلى 172 هدفا، ليتساوى مع سير كيني دالجليش في المركز السابع لهدافي الريدز التاريخيين.

وبدأ لاعب بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 276 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 172 هدفا وأرسل 69 تمريرة حاسمة.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول
نرشح لكم
تشكيل مانشستر يونايتد - فاران أساسي.. وراشفورد يقود الهجوم أمام نوتينجهام مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (2) (0) بورنموث.. كيبا يمنع هدفا محققا تشكيل تشيلسي – عودة جيمس.. وهافرتز يقود الهجوم أمام بورنموث ذا أثليتك: جاكبو يسافر إلى إنجلترا ويخضع للكشف الطبي في ليفربول لاعب ليفربول الشاب يكشف ما دار في ذهنه قبل وبعد تسجيل أول هدف بمسيرته تقارير: جاكبو قد يشارك مع ليفربول ضد برينتفورد لاعب ريال مدريد يدافع عن النني أسطورة ليفربول يوجه رسالة لـ صلاح بعدما تساوى مع رقمه التهديفي
أخر الأخبار
ميدو يعقد جلسة خاصة مع لاعبي الإسماعيلي تحضيرا لـ الزمالك 6 دقيقة | الكرة المصرية
فوتبول لندن: محادثات جديدة بين تيليمانس وأرسنال 9 دقيقة | ميركاتو
تشكيل مانشستر يونايتد - فاران أساسي.. وراشفورد يقود الهجوم أمام نوتينجهام 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
محمد فاروق لـ في الجول: تقدمت باستقالتي من لجنة الحكام 49 دقيقة | الكرة المصرية
الدرجة الثالثة – إلغاء مباراة دربي دمياط بسبب المياة.. واتهامات متبادلة ساعة | الكرة المصرية
فتح الله: الفوز على الاتحاد مهم لـ بيراميدز قبل مواجهة الأهلي ساعة | الكرة المصرية
غياب ميسي وظهور مبابي.. سان جيرمان يعلن قائمته لمواجهة ستراسبورج ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: المفاوضات مع النجم بشأن كريستو تسير بشكل جيد ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران 3 انتهت سوبر كرة السلة - مغادرة لاعبي الفريقين بعد إعلان إلغاء المباراة 4 ملف - تطورات أحداث سوبر السلة.. نادي الاتحاد: حالتان في العناية المركزة