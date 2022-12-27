روبرتسون يكشف كواليس صناعة هدفه التاريخي لـ صلاح

كشف أندي روبرستون لاعب ليفربول كواليس صناعة هدف محمد صلاح في شباك أستون فيلا.

وبات روبرتسون أكثر مدافع صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال روبرتسون في تصريحات عقب المباراة: "صناعة رقم قياسي بالنسبة لمدافع؟ علمت بعد الشوط الأول أنني عادلت الرقم القياسي لكنني كنت فقط أحاول مساعدة الفريق، لست أركز على الأرقام الفردية لكن الأمر رائع بالنسبة لمدافع".

وأضاف "لقد بدأنا بشكل جيد، ووضعت كرة عرضية لداروين نونيز ثم حصلنا على ركلة ركنية. ثم لعب ترينت ألكسندر أرنولد كرة لا تصدق بالنسبة لي وأنا رأى محمد صلاح في البعيدة".

وواصل "المدافعون يتطورون، إنجازي يتعلق بالتواجد في مناطق الهجوم، المهم بالنسبة لي هو الدفاع بشكل جيد في المباراة لكن التقدم في الخطوط الأمامية أمر رائع أيضا".

ووصلت تمريرات المدافع الاسكتلندي الحاسمة إلى الرقم 54، ليتخطى ليتون باينز ظهير إيفرتون التاريخي.

وأتم "حظينا بشوط أول جيد للغاية، كنا نعرف أنهم سوف يضغطون علينا، وقد جعلوا المباراة صعبة بالفعل في الشوط الثاني، واستقبلنا هدفا لكننا كنا أفضل منهم في النهاية".

وفاز ليفربول على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت بملعب فيلا بارك.

ورفع ليفربول رصيده بعد الفوز إلى النقطة 25 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.