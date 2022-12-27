تحت أنظار فينجر.. أرسنال يحتفظ بالصدارة بريمونتادا أمام وست هام

تمكن أرسنال من العودة في النتيجة وتحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد مباراة مثيرة جمعته مع ووست هام يونايتد على ملعب الإمارات.

وسجل بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي وإيدي نيكيتاه أهداف أرسنال فيما أحرز سعيد بن رحمة هدف وست هام الوحيد.

وظهر أرسين فينجر لأول مرة في ملعب الإمارات منذ مغادرته أرسنال بعد نهاية موسم 2017-2018.

أرسين فينجر يحضر مباراة لأرسنال لأول مرة منذ رحيله عن الفريق 🌟🔴 pic.twitter.com/WKmdXq2JmP — FilGoal (@FilGoal) December 26, 2022

وتغّنى جماهير أرسنال بتواجد فينجر في المدرجات بعد هدف تعادل أرسنال ""هناك أرسين فينجر واحد فقط"

"There's only one Arsene Wenger" rings around the Emirates. — Charles Watts (@charles_watts) December 26, 2022

وبهذه النتيجة، احتفظ أرسنال بالصدارة برصيد 40 نقطة، فيما توقف رصيد وست هام يونايتد عند النقطة 14 في المركز السادس عشر.

التشكيل

📋ساكا ومارتينيلي يقودان هجوم أرسنال أمام وست هام 🔴#في_إنجلترا pic.twitter.com/X0G2zoUyCN — FilGoal (@FilGoal) December 26, 2022

بدأ إيدي نيكيتاه في الهجوم بدلا من جابرييل جيسوس المصاب، وكيران تيرني في الدفاع على حساب أولكسندر زينشينكو.

فيما تواجد محمد النني على مقاعد البدلاء وشارك في المباراة قبل 3 دقائق على نهايتها بدلا من توماس بارتي.

أحداث المباراة

بدأت المباراة بسيطرة كبيرة من جانب أرسنال، أسفرت عن هدف في الدقيقة 4 لكن ألغي بداعي التسلل على بوكايو ساكا.

تواصل الضغط من جانب الجانرز عند الدقيقة 13 بعد تسديدة قوية من جانب جرانيت شاكا من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس لوكاس فابيانسكي بثبات.

وعلى عكس سير المباراة، افتتح وست هام أهداف المباراة عن طريق ركلة جزاء احتسبت بعد تدخل من ويليام ساليبا على جارود بوين. انبرى لها سعيد بن رحمة وسجلها في الدقيقة 26.

استغل وست هام التقدم وأشعل المباراة بعد تسديدة قوية عن طريق ميكيل أنطونيو من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت إلى جوار القائم الأيمن لمرمى الحارس أرون رامسديل.

وحاول أرسنال إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول عن طريق جابرييل مارتينيلي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس بقبضة اليد.

وكادت أن تحتسب ركلة جزاء لأرسنال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول لكن بعد العودة إلى تقنية الـVAR، لم يحتسبها الحكم.

انتفاضة المدافع

استفاقة عاشها أرسنال في 14 دقيقة فقط أسفرت عن عودته في المباراة وبالتالي الفوز بالثلاث نقاط.

وبدأت المحاولة الأولى في الشوط الثاني عند الدقيقة 48 عن طريق توماس بارتي الذي استغل عدم المراقبة وسدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس لوكاس فابيانسكي ببراعة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

وجاء هدف التعادل لأرسنال عند الدقيقة 53 عن طريق بوكايو ساكا. واستغل ساكا تسديدة أرضية قوية من مارتن أوديجارد من خارج حدود منطقة الجزاء وسددها في الشباك.

وضاعف أرسنال نتيجته عند الدقيقة 60 عن طريق جابرييل مارتينيلي، بعد هجمة منظمة من لاعبي أرسنال بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها جرانيت شاكا بتمريرة بينية تجاه زميله مارتينيلي الذي استقبل الكرة بتسديدة قوية سكنت الشباك.

وزاد أرسنال نتيجته عن طريق إيدي نيكيتاه، بعد هجمة منظمة بدأها مارتينيلي ثم وصلت إلى شاكا ثم بن وايت وبعد ذلك إلى أوديجارد الذي يمررها إلى نيكيتاه الذي ينهيها بطريقة رائعة في الشباك.

لتنتهي المباراة بفوز أرسنال واحتفاظه بالصدارة.