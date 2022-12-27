الصفقة المعتادة في الكريسماس.. أيندهوفن يعلن توصله لاتفاق بانتقال جاكبو إلى ليفربول

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 - 00:10

كتب : عمرو عبد المنعم

هدف جاكبو مع هولندا أمام السنغال

أعلن نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي توصله إلى اتفاق مع ليفربول الإنجليزي بشأن انتقال كودي جاكبو مهاجم الفريق إلى صفوف الريدز.

وكشف النادي الهولندي عبر موقعه الرسمي عن أن النادي سيرحل إلى إنجلترا قريبا ليخضع إلى الكشف الطبي هناك.

وذلك قبل إتمام جميع إجراءات انتقاله إلى صفوف ليفربول.

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وقال مارسيل براندز المدير العام لنادي أيندهوفن: "انتقال جاكبو إلى ليفربول قياسي بالنسبة لـ أيندهوفن".

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات إلى قيمة انتقال جاكبو إلى ليفربول هي 37 مليون جنيه إسترليني.

بالإضافة إلى بعض الاضافات والمتغيرات التي تصل بالصفقة إلى 50 مليون جنيه إسترليني.

وتألق جاكبو البالغ من العمر 23 عاما مع منتخب هولندا في كأس العالم وقدم مستوى مميز وسجل 3 أهداف.

ولعب جاكبو خلال النصف الأول من الموسم الجاري 34 مباراة مع فريقه ومنتخب بلاده، سجل خلالها 18 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة.

وبضم جاكبو يستمر ليفربول في إبرام صفقاته يوم عيد الكريسماس وتقديمها كهدية لجمهوره، بعدما تعاقد قبل ذلك مع كل من فيرجيل فان دايك وديوجو جوتا ولويس دياز.

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