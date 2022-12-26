مدرب النجم: الأهلي تقدم بعرض لضم كريستو.. ورحيله يحل أزمات النادي والوضع الكارثي

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 - 23:46

كتب : FilGoal

محمد الضاوي "كريستو" لاعب النجم الساحلي التونسي

كشف محمد المكشر المدير الفني للنجم الساحلي التونسي عن تلقي ناديه عرضا من الأهلي لضم محمد الضاوي "كريستو" خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال المكشر عبر إذاعة جوهرة التونسية: "الأهلي المصري قدم عرضا لضم كريستو والنادي الأحمر يريد التعاقد مع هذا اللاعب".

وأضاف "نعرف جميعا أزمة كوليبالي والغرامة المالية الخاصة بالأهلي".

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وواصل "مصلحة الفريق بالتأكيد استمرار كريستو ولكن إذا تم منع النادي من التعاقدات أو هبط للدرجة الثانية بسبب الأزمة المالية فماذا سنفعل".

وشرح "هدفنا أن يبتعد النجم الساحلي عن كل هذه الأزمات، وإذا رحل كريستو مقابل حل العديد من أزمات النادي فهذا أمر رائع".

وأشار "كريستو لاعب صغير وموهوب وأي ناد سيتعاقد معه سيتفيد منه بشكل كبير وأيضا على المستوى المادي ولذلك يجب أن يرحل بقيمة مالية تليق بقيمة نادي النجم الساحلي وقيمة اللاعب".

وأفصح "كريستو يمتلك إمكانيات كبيرة للغاية في سن صغير، وكان لديه بعض النواقص ولكن عملنا على معالجتها في الموسم الحالي".

وأشاد باللاعب قائلا: "كريستو الموسم الماضي بالكامل سجل 3 أهداف والآن في 6 مباريات سجل 5 أهداف".

وأردف "الجهاز الفني قلق بعض الشيئ من الاتصالات مع لاعبي الفريق بشأن مفاوضات الأندية الأخرى".

وأتم تصريحاته "النجم الساحلي يمر بوضع مادي كارثي والنادي يعيش يوما بيوم".

وكشفت تقارير تونسية اهتمام الأهلي بضم اللاعب البالغ 19 عاما، وعلم أيضا FilGoal.com إن اللاعب ضمن المرشحين للأهلي.

وعلم FilGoal.com أن محمد الضاوي (كريستو) مهاجم النجم الساحلي أحد المرشحين للانضمام لصفوف الأهلي.

صاحب الـ 19 عاما يتصدر ترتيب هدافي الدوري التونسي برصيد 5 أهداف، كما صنع هدفين من 6 جولات.

النجم الساحلي محمد الضاوي "كريستو" الأهلي
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