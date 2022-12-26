داورين نونيز يرد بقوة على منتقديه

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 - 23:39

كتب : FilGoal

داروين نونيز يحتفل بهدفه مع ليفربول أمام ساوثامبتون

رد داروين نونيز لاعب ليفربول على منتقديه بعد الأهداف المحققة الضائعة من جانبه أمام أستون فيلا.

وفاز ليفربول على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث سجل ثلاثية الريدز محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وستيفان باجيتش.

وقال داروين نونيز عبر حسابه الشخصي على تويتر: "فزنا على ملعب صعب ونسعى لتحقيق المزيد. شكرا للجماهير على الدعم أما بالنسبة للبقية: اهدأوا".

أخبار متعلقة:
فان دايك: لم أنم بعد إهدار ركلة الترجيح أمام الأرجنتين.. ونريد في ليفربول الترحيب بلاعبين جدد الملك عاد إليكم.. صلاح يسجل ويصنع ويقود ليفربول للفوز على أستون فيلا كلوب يتحدث عن تطور ليفربول وانتقالات يناير.. وتتويج الأرجنتين وميسي بكأس العالم تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام أستون فيلا

وعلى عكس سير المباراة، قدم نونير مباراة كارثية بكل المقاييس على المستوى الفردي من المهاجم داروين نونيز نجم ليفربول الجديد، الذي تعاقد معه في الصيف قادما من بنفيكا.

ولم يكمل نونيز 4 تمريرات صحيحة في نفس المباراة التي أضاع بها 4 فرص محققة.

وإليكم لمحة من أرقام داروين نونيز في هذه المباراة:

التمريرات الصحيحة: 4 من 11

التسديدات على المرمى: 4 من 6

الفرص الكبيرة الضائعة: 4

جدير بالذكر أن المهاجم الأوروجوياني أتته 16 فرصة كبيرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، أهدر منها 12.

ورفع ليفربول رصيده إلى 25 نقطة من 15 مباراة في المركز السادس.

الدوري الإنجليزي داروين نونيز ليفربول أستون فيلا
نرشح لكم
روبرتسون يكشف كواليس صناعة هدفه التاريخي لـ صلاح تحت أنظار فينجر.. أرسنال يحتفظ بالصدارة بريمونتادا أمام وست هام الصفقة المعتادة في الكريسماس.. أيندهوفن يعلن توصله لاتفاق بانتقال جاكبو إلى ليفربول تمريراته تساوي فرصه الكبيرة الضائعة.. مأساة داروين نونيز أمام أستون فيلا فان دايك: لم أنم بعد إهدار ركلة الترجيح أمام الأرجنتين.. ونريد في ليفربول الترحيب بلاعبين جدد انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (3) - (1) وست هام.. الجانرز يحتفظ بالصدارة الملك عاد إليكم.. صلاح يسجل ويصنع ويقود ليفربول للفوز على أستون فيلا تشكيل أرسنال - نيكيتاه يقود الهجوم وتيرني في الدفاع أمام وست هام يونايتد
أخر الأخبار
مرتضي يعلن توقيع الزمالك عقد رعاية مع المتحدة الرياضية لمدة 4 سنوات 11 دقيقة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022.. الدوري المصري والإنجليزي 31 دقيقة | الكرة المصرية
روبرتسون يكشف كواليس صناعة هدفه التاريخي لـ صلاح 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - كرة سلة: موعد عودة مهاب ياسر إلى الزمالك 10 ساعة | كرة سلة
تحت أنظار فينجر.. أرسنال يحتفظ بالصدارة بريمونتادا أمام وست هام 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
الصفقة المعتادة في الكريسماس.. أيندهوفن يعلن توصله لاتفاق بانتقال جاكبو إلى ليفربول 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
رئيس النصر عن رونالدو: أغلب ما يكتب غير صحيح 10 ساعة | الوطن العربي
مدرب النجم: الأهلي تقدم بعرض لضم كريستو.. ورحيله يحل أزمات النادي والوضع الكارثي 11 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات 2 إنفانتينو: سنقيم كأس العرب كل عامين.. وأريد سؤال الأرجنتين لإعادة الكأس 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران 4 انتهت سوبر كرة السلة - مغادرة لاعبي الفريقين بعد إعلان إلغاء المباراة