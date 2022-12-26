داورين نونيز يرد بقوة على منتقديه

رد داروين نونيز لاعب ليفربول على منتقديه بعد الأهداف المحققة الضائعة من جانبه أمام أستون فيلا.

وفاز ليفربول على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث سجل ثلاثية الريدز محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وستيفان باجيتش.

وقال داروين نونيز عبر حسابه الشخصي على تويتر: "فزنا على ملعب صعب ونسعى لتحقيق المزيد. شكرا للجماهير على الدعم أما بالنسبة للبقية: اهدأوا".

Ganamos en una cancha difícil y vamos por más! 🫡 Gracias afición por el apoyo ♥️ Al resto, tranquilos… pic.twitter.com/JbJniRHiPs — Darwin Núñez (@Darwinn99) December 26, 2022

وعلى عكس سير المباراة، قدم نونير مباراة كارثية بكل المقاييس على المستوى الفردي من المهاجم داروين نونيز نجم ليفربول الجديد، الذي تعاقد معه في الصيف قادما من بنفيكا.

ولم يكمل نونيز 4 تمريرات صحيحة في نفس المباراة التي أضاع بها 4 فرص محققة.

وإليكم لمحة من أرقام داروين نونيز في هذه المباراة:

التمريرات الصحيحة: 4 من 11

التسديدات على المرمى: 4 من 6

الفرص الكبيرة الضائعة: 4

جدير بالذكر أن المهاجم الأوروجوياني أتته 16 فرصة كبيرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، أهدر منها 12.

ورفع ليفربول رصيده إلى 25 نقطة من 15 مباراة في المركز السادس.