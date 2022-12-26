ميدو: إذا طلبني الإسماعيلي لتدريب الفريق سأوافق فورا

كشف أحمد حسام "ميدو" نجم منتخب مصر والزمالك السابق عن عودته للتدريب من جديد بعد فترة من الابتعاد عن هذا المجال.

وقال ميدو عبر قناة أون تايم سبورتس: "قررت العودة للتدريب من جديد".

وأضاف "علاقي جيدة مع الإسماعيلي وجمهوره بشكل خاص والإسماعيلي أحد الأندية الكبيرة والتاريخية في مصر وقدم الكثير من النجوم للكرة المصرية".

وأكمل "الإسماعيلي هو بيتي الثاني في مصر بعد الزمالك".

وأشار "تدريب الإسماعيلي شرف لأي مدرب في مصر وأي مدرب يتمنى تدريب الدراويش".

واستمر في تصريحاته "الإسماعيلي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين تحتاج فقط إلى التنظيم".

وأفصح ميدو "إذا طلبني الإسماعيلي لتدريب الفريق سوأفق فورا ولن أفكر مرتين".

وأردف "الإسماعيلي يلعب من أجل تقديم كرة قدم جميلة وأي شيء غير ذلك لا يليق على الفريق".

وواصل "بطبعي أحب التحديات وفرصة تدريب الإسماعيلي هي تحد كبير".

وبسؤاله عن صالح جمعة أتم تصريحاته قائلا: "صالح لا يوجد لاعب شبيه له في الدوري المصري وفي بعض الأوقات كان مقصرا في حق نفسه لكنه يحتاج من المدرب أن يصل إلى تفكيره وعقله من أجل إعادته لمستواه".

وكان يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي كشف لـFilGoal.com عن اقتراب أحمد حسام ميدو من تدريب الفريق. (طالع التفاصيل)

وتولى ميدو من قبل تدريب كل من الزمالك ووادي دجلة والإسماعيلي ومصر للمقاصة في الدوري المصري.

وأيضا نادي الوحدة في الدوري السعودي.