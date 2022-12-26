تمريراته تساوي فرصه الكبيرة الضائعة.. مأساة داروين نونيز أمام أستون فيلا

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 - 22:56

كتب : FilGoal

داروين نوينز - ليفربول

مهاجم قيمة انتقاله 80 مليون يورو في الصيف الماضي، أكمل 4 تمريرات صحيحة في نفس المباراة التي أضاع بها 4 فرص محققة.

مباراة كارثية بكل المقاييس على المستوى الفردي من المهاجم داروين نونيز نجم ليفربول الجديد، الذي تعاقد معه في الصيف قادما من بنفيكا.

ليفربول فاز على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث سجل ثلاثية الريدز محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وستيفان باجيتش.

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وإليكم لمحة من أرقام داروين نونيز في هذه المباراة:

التمريرات الصحيحة: 4 من 11

التسديدات على المرمى: 4 من 6

الفرص الكبيرة الضائعة: 4

جدير بالذكر أن المهاجم الأوروجوياني أتته 16 فرصة كبيرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، أهدر منها 12.

ورفع ليفربول رصيده إلى 25 نقطة من 15 مباراة في المركز السادس.

داروين نونيز الدوري الإنجليزي ليفربول أستون فيلا
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