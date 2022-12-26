فان دايك: لم أنم بعد إهدار ركلة الترجيح أمام الأرجنتين.. ونريد في ليفربول الترحيب بلاعبين جدد

اعترف فيرجيل فان دايك لاعب منتخب هولندا وليفربول أنه لم يستطع النوم بعد إهدار ركلة الترجيح أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم.

وجاء ذلك خلال لقاء أجراه فان دايك عقب مباراة ليفربول وأستون فيلا ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

وقال فان دايك عقب المباراة: "لم أتمكن من النوم عقب مباراة الأرجنتين، لسوء الحظ أهدرت ركلة جزاء مهمة للغاية. الأمر آلمني كثيرا، كانت ليلة طويلة وصعبة للغاية".

وأضاف "لكن بعد ذلك عدت مع عائلتي وبعدت قليلا عن عالم كرة القدم وتخطيت الأمر".

وودعت هولندا بطولة كأس العالم بعد الخسارة أمام الأرجنتين بركلات الترجيح في نصف نهائي المسابقة.

وتوج منتخب الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد الخسارة أمام فرنسا في النهائي بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.

وتطرق للحديث عن ليفربول، وقال: "آمل أن يتمكن اللاعبون المصابون في العودة قريبًا".

وأوضح عن سوق الانتقالات: "نحن في النادي نأمل أن نتمكن من الترحيت ببعض اللاعبين الجدد الفترة المقبلة. أعتقد أن الجودة مرحب بها دائما في ليفربول".

فاز ليفربول على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت بملعب فيلا بارك.

ليفربول بعد الفوز رفع رصيده إلى النقطة 25 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

أما رصيد أستون فيلا تجمد عند النقطة 18 في المركز الـ12.