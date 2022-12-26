الملك عاد إليكم.. صلاح يسجل ويصنع ويقود ليفربول للفوز على أستون فيلا

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 - 21:26

كتب : عمرو عبد المنعم

هدف محمد صلاح في أستون فيلا

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت بملعب فيلا بارك.

وعاد محمد صلاح للتسجيل في الدوري الإنجليزي بعد فترة التوقف السابقة بسبب كأس العالم قطر 2022.

ووصل محمد صلاح للهدف رقم 7 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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ليفربول بعد الفوز رفع رصيده إلى النقطة 25 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

أما رصيد أستون فيلا تجمد عند النقطة 18 في المركز الـ12.

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وصف المباراة

بدأت المباراة بهجوم قوي من ليفربول ونجح محمد صلاح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 5 بعد تمريرة من روبيرتسون وضعته أمام الشباك الخالية.

واستمر تفوق ليفربول في الشوط الأول وسجل جويل ماتيب هدفا بضربة رأسية في الدقيقة 20 بعد عرضية من روبيرتسون لكن الحكم لم يحتسبه بسبب التسلل.

وأهدر داروين نونيز الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 28 بعد خطأ في إعادة الكرة من الدفاع للحارس.

وأضاف فيرجيل فان دايك الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 38 بعد تمريرة من صلاح داخل منطقة الجزاء ليسدد الحارس بالقدم اليسرى في الشباك.

وينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين دون رد.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني سجل أولي واتكينز هدفا لأستون فيلا في الدقيقة الأولى لكن الحكم لم يحتسبه بسبب التسلل.

وانفرد محمد صلاح بالمرمى لكنه سدد في جسد الحارس في الدقيقة 51 وأهدر فرصة الهدف الثالث.

ورد أستون فيلا بهدف تقليص الفارق في الدقيقة 59 الذي جاء عن طريق المهاجم واتكينز بعد تمريرة من دوجلاس لويز.

وشكلت هجمات ليفربول المرتدة خطورة على أستون فيلا في ظل الاندفاع الهجومي لمحاولة تسجيل هدف التعادل.

وأكمل البديل الشاب ستيفان باجيتش ثلاثية ليفربول في الدقيقة 81 بعد متابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء ليمر من الحارس ويسدد بين قدمي تايلر مينجز مسجلا الهدف بشكل رائع.

ومرت الدقائقة المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز ليفربول.

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