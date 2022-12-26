تشكيل أرسنال - نيكيتاه يقود الهجوم وتيرني في الدفاع أمام وست هام يونايتد

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 - 21:03

كتب : FilGoal

إيدي نيكيتاه مهاجم أرسنال

دفع ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال بـ إيدي نيكيتاه في الهجوم لتعويض جابرييل جيسوس المصاب.

ويلعب أرسنال ضد وست هام يونايتد في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام بملعب الإمارات.

ويبدأ كيران تيرني أساسيا في الدفاع بدلا من أولسكندر زينشينكو المتواجد على مقاعد البدلاء.

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ويتواجد النجم المصري محمد النني على مقاعد البدلاء.

وجاءت تشكيل أرسنال كالآتي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: بن وايت - جابرييل ماجاليس - ويليام ساليبا – كيران تيرني

خط الوسط: جرانيت شاكا - توماس بارتي - مارتن أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا- إيدي نيكيتاه - جابرييل مارتينيلي

وعلى مقاعد البدلاء: مات تيرنر - أولكسندر زينشينكو - سيدريك سواريش - روب هولدينح - محمد النني - فابيو فييرا - ألبرت سامبي لوكونجا - ماركينيوس - أماريو كوزير دوبري.

ويعتلي أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، فيما يأتي وست هام في المركز الـ14 برصيد 16 نقطة.

الدوري الإنجليزي أرسنال وست هام ميكيل أرتيتا
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