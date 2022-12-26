انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (3) - (1) وست هام.. الجانرز يحتفظ بالصدارة

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة أرسنال ووست هام في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

وتقام المباراة على ملعب الإمارات.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

------------------------------------------------------------

ق 69 جوووووول ثالث لأرسنال بعد هجمة منظمة بدأها مارتينيلي ثم وصلت إلى شاكا ثم بن وايت وبعد ذلك إلى أوديجارد الذي يمررها إلى نيكيتاه الذي ينهيها بطريقة رائعة في الشباك.

ق 57 جوووووووووول ثاني لـ أرسنال عن طريق جابرييل مارتينيلي بعد كرة بينية من جرانيت شاكا يستقبلها جابرييل ويسددها من الجانب الأيمن للشباك.

ق 52 جووووووووووووووووول التعادل لـ أرسنال عن طريق ساكا بعد عرضية متقنة من أوديجارد استغلها ساكا وانفرد بالحارس وسدد في الشباك.

ق 48 تسديدة أرضية خطيرة عن طريق توماس بارتي لاعب أرسنال من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس لوكاس فابيانسكي ببراعة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

ق 47 هدف محقق ضائع لـ وست هام بعد انطلاقة سريعة عن طريق ميكيل أنطونيو استغلها في إختراق منطقة جزاء أرسنال ثم أطلق تسديدة قوية تصدى لها الحارس أرون رامسديل ببراعة وأنقذ مرماه.

نهاية الشوط الأول

ق 45 +3 الحكم لا يحتسب ركلة جزاء بعد العودة لـ VAR.

ق 26 جووووول لأول لـ ووست هام بعد ركلة جزاء احتسبت بعد تدخل ويليام ساليبا ة على جارود بوين. انبرى لها سعيد بن رحمة وسجلها.

ق 13 تسديدة قوية عن طريق جرانيت شاكا لاعب أرسنال من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس لوكاس فابيانسكي بثبات.

ق 4 هدف لصالح أرسنال لكن يلغى بداعي التسلل على بوكايو ساكا مسجله.

المباراة بعد قليل