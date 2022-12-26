رقم جديد لـ محمد صلاح.. وروبرتسون ينتزع الصدارة التاريخية

سجل محمد صلاح هدفا في شباك أستون فيلا في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الهدف الذي أحرزه صلاح بعد تمريرة من أندرو روبرتسون في الدقيقة الخامسة، هو سادس هدف يسجله المصري في شباك أستون فيلا خلال آخر 6 مباريات.

وهذا الهدف رفع رصيد صلاح الإجمالي مع ليفربول إلى 172 هدفا، ليتساوى مع سير كيني دالجليش في المركز السابع لهدافي الريدز التاريخيين.

وقد لعب صلاح 238 مباراة أقل من دالجليش الذي لعب 515 مباراة.

على الجانب الآخر بات أندرو روبرتسون أكثر مدافع صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل روبو إلى تمريرته الحاسمة رقم 54، ليتخطى ليتون باينز ظهير إيفرتون التاريخي.