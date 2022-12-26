الدوري الإنجليزي - خديعة فولهام.. ميتروفيتش يفاجئ الجميع ونيوكاسل يسحق ليستر

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 - 19:30

كتب : FilGoal

أليكساندر ميتروفيتش - فولام وليفربول

"ألكساندر ميتروفيتش ليس جاهزا بشكل كامل".

هذا ما قاله ماركو سيلفا مدرب فولام عن مهاجمه الصربي في المؤتمر الصحفي السابق لمواجهة كريستال بالاس، قبل أن يدفع به في التشكيل الأساسي، ليصنع هدفين ويسجل الثالث.

عاد الدوري الإنجليزي بالجولة 17 بعد نهاية توقف كأس العالم، وما بدأ بإثارة تعادل توتنام وبرينتفورد 2-2، يستمر مع المزيد من المباريات المثيرة.

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ضرب فولام مضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف دون رد، وتضرر صاحب الأرض من النقص العددي، إذ أكمل المباراة بـ 9 لاعبين منذ الدقيقة 57.

وتم طرد تيريك ميتشيل مباشرة في الدقيقة 34، ثم لحقه جيمس تومكينز بالإنذار الثاني في الدقيقة 57.

الهدف الأول أتى قبل واقعتي الطرد، في الدقيقة 31 بتوقيع بوبي ريد وصناعة ميتروفيتش الأولى.

وبعد الطرد سجل تيم ريم الهدف الثاني في الدقيقة 71 بصناعة ميتروفيتش الثانية.

وسجل ميتروفيتش الهدف الثالث في الدقيقة 80.

الفوز رفع رصيد فولام إلى 22 نقطة من 16 مباراة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 19 نقطة من 15 مباراة في المركز الحادي عشر.

وعاد نيوكاسل يونايتد ليواصل موسمه المميز حتى الآن، بثلاثية بيضاء في شباك ليستر سيتي.

سجل كريس وود الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 3.

وسجل ميجيل ألميرون الهدف الثاني بعد تمريرة من برونو جيماريش في الدقيقة 7.

فيما أضاف جولينتون الهدف الثالث، بعد عرضية من كيران تريبيير في الدقيقة 32.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني مؤقتا بعد أن لعب 16 مباراة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الثالث الذي لعب 14 مباراة فقط.

فيما يحتل ليستر سيتي المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة من 16 مباراة.

وتغلب برايتون على مضيفه ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث سجل له آدم لالانا في الدقيقة 14، وسجل رومان بيرو هدفا عكسيا في الدقيقة 35، وأضاف سولي مارش الثالث في الدقيقة 56.

فيما سجل جيمس وارد براوز الهدف الوحيد لساوثامبتون في الدقيقة 73 من متابعته لركلة الجزاء التي أهدرها.

ورفع برايتون رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد ساوثامبتون عند 12 نقطة في المركز الأخير.

وفاجأ ولفرهامبتون مضيفه إيفرتون بالفوز عليه 2-1 في اللحظات الأخيرة، حيث تقدم ييري مينا في الدقيقة 7 للتوفيز، وتعادل دانييل بودينس في الدقيقة 22.

هدف الفوز القاتل سجله ريان أيت نوري في الدقيقة 95.

الفوز رفع رصيد ولفرهامبتون إلى 13 نقطة تحت قيادة مدربه الجديد جولين لوبيتيجي في المركز الثامن عشر، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.

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