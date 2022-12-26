انتهت الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (1)-(3) ليفربول.. فوز الريدز
الإثنين، 26 ديسمبر 2022 - 19:08
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا ضد ليفربول في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
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نهاية المباراة بفوز ليفربول بثلاثية مقابل هدف
ق 81: جوووول الثالث عن طريق ستيفان باجيتش
ق 59 جوووووول أولي واتكينز يقلص الفارق بعد تمريرة من دوجلاس لويز
ق 51 تسديدة خطيرة من محمد صلاح ولكن تصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركنية
ق 46: هدف غير محتسب من واتكينز بسبب التسلل
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول 2-صفر
ق 38: جوووووول فان دايك والثاني
ق 28: الثاني يضيع من داروين أمام المرمى
ق 20: هدف غير محتسب لـ ماتيب بعد عرضية من روبيرتسون
ق 5: جووووووووووول صلاح والأول
ق 2: إصابة مبكرة لمدافع أستون فيلا مينجز
انطلاق المباراة
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