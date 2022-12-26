انتهت الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (1)-(3) ليفربول.. فوز الريدز

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 - 19:08

كتب : FilGoal

محمد صلاح أمام أستون فيلا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا ضد ليفربول في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز ليفربول بثلاثية مقابل هدف

ق 81: جوووول الثالث عن طريق ستيفان باجيتش

ق 59 جوووووول أولي واتكينز يقلص الفارق بعد تمريرة من دوجلاس لويز

ق 51 تسديدة خطيرة من محمد صلاح ولكن تصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركنية

ق 46: هدف غير محتسب من واتكينز بسبب التسلل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول 2-صفر

ق 38: جوووووول فان دايك والثاني

ق 28: الثاني يضيع من داروين أمام المرمى

ق 20: هدف غير محتسب لـ ماتيب بعد عرضية من روبيرتسون

ق 5: جووووووووووول صلاح والأول

ق 2: إصابة مبكرة لمدافع أستون فيلا مينجز

انطلاق المباراة

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي أستون فيلا
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