كونتي: شخصيتنا سبب العودة في النتيجة.. ولا أفهم مضايقات الجماهير لـ كين

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 - 19:05

كتب : FilGoal

هدف إيفان توني مع برينتفورد أمام توتنام

شدد أنطونيو كونتي المدير الفني لـ توتنام على جودة وأداء اللاعبين بعد العودة في النتيجة أمام برنتفورد في الدوري الإنجليزي.

وافتتح برينتفورد وتوتنام مباريات "البوكسينج داي" في إنجلترا بتعادل مثير بهدفين لكل فريق في الجولة 17 من المسابقة.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "إنها مباراة مثيرة أخرى من جانبنا، أنا سعيد حقا بالشخصية التي أظهرها الفريق، خاصة في الشوط، لقد استحقينا العودة".

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وأضاف "عندما يكون لديك تلك الطاقة والرغبة، فأنت تشكل خطورة على الخصم وهذا ما فعلناه اليوم في الشوط الثاني".

وتابع " نحن نريد أن نتمتع بالاستقرار لأن هذا يحسن موقفنا في جدول ترتيب الدوري. برينتفورد خصم صعب لقد تعادلوا مع تشيلسي وفازوا على مانشستر سيتي".

وواصل "نحن علمنا من سنواجه، وكانوا جيدين للغاية لكن رغم كل هذا عدنا".

وعن مضايقات جماهير برينتفورد لـ هاري كين بخصوص الخروج من كأس العالم "بالنسبة لي، ليس هناك شك بخصوص جودة هاري كين وعقليته، طريقة تعاملة مع كل مباراة وتدربه. إنه يواجه وقتا صعبا بعد ما عاشاه في كأس العالم لكنه ترك هذا خلفه وهذا ما يجعله لاعبا مميزا".

وأتم "يجب على جماهيرنا وكذلك جماهير الفرق الأخرى أن يصفق له في كل مرة".

وسجل كين في البوكسينج داي للمباراة السابعة على التوالي، حيث سجل هدفا أمام ليستر سيتي في 2014 ثم ثنائية أمام نورويتش في 2015، وثلاثية أمام ساوثامبتون في 2017، وهدف أمام بورنموث في 2018، وهدف أمام برايتون في 2019، وهدف أمام كريستال بالاس في 2021.

وبذلك يفض هاري كين الشراكة مع روبي فاولر ليتربع على عرش الهدافين للبوكسينج داي برصيد عشرة أهداف.

وسجل هاري كين أمام برينتفورد للمرة الأولى بعد مباراتين في الموسم الماضي دون تسجيل.

لتعادل رفع رصيد توتنام للنقطة 30 في المركز الرابع، ووصل رصيد برينتفورد إلى 20 نقطة في المركز التاسع.

وحافظ توتنام على سجله خاليا من الخسارة في "البوكسينج داي" منذ 2003، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في 4.

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