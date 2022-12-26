تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام أستون فيلا

يقود محمد صلاح هجوم فريقه ليفربول في مواجهة أستون فيلا بالدوري الإنجليزي.

ويلعب ليفربول ضد أستون فيلا في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام بملعب فيلا بارك.

ويشارك أوكسلاد تشامبرلين في تشكيل ليفربول الأساسي.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ألكساندر أرنولد – جويل ماتيل – فيرجيل فان دايك – أندي روبيرتسون

الوسط: فابينيو – جوردان هيندرسون – تياجو

الهجوم: تشامبرلين – داروين نونيز – محمد صلاح

ويحتل ليفربول المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا في المركز الـ12 برصيد 18 نقطة.