تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام أستون فيلا
الإثنين، 26 ديسمبر 2022 - 18:38
كتب : FilGoal
يقود محمد صلاح هجوم فريقه ليفربول في مواجهة أستون فيلا بالدوري الإنجليزي.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ويلعب ليفربول ضد أستون فيلا في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام بملعب فيلا بارك.
ويشارك أوكسلاد تشامبرلين في تشكيل ليفربول الأساسي.
وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:
المرمى: أليسون بيكر
الدفاع: ألكساندر أرنولد – جويل ماتيل – فيرجيل فان دايك – أندي روبيرتسون
الوسط: فابينيو – جوردان هيندرسون – تياجو
الهجوم: تشامبرلين – داروين نونيز – محمد صلاح
ويحتل ليفربول المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا في المركز الـ12 برصيد 18 نقطة.
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