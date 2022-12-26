سي بي إس: النصر يحدد موعد الفحص الطبي لـ كريستيانو رونالدو

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 - 18:03

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

حدد نادي النصر السعودي موعد الفحص الطبي قبل الانتقال المحتمل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوفه.

وربطت العديد من التقارير بين رونالدو ونادي النصر السعودي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. (طالع التفاصيل)

وبحسب شبكة سي بي إس "CBS" فإن كريستيانو اتفق مع النصر على موعد إجراء الكشف الطبي قبل إعلان الصفقة.

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صفقة انتقال رونالدو إلى النصر لا تخرج عن كونها تقارير في اللحظة الحالية.

صحيفة "ماركا" ذكرت في وقت سابق أن البرتغالي وصل إلى دبي في الإمارات وفي انتظار سفره إلى المملكة العربية السعودية.

فيما قالت صحيفة "آس" المزيد من التفاصل حيث أن رونالدو قرر بالفعل الانتقال لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن النصر أتم الاتفاق بعد اجتماع جمع مسؤولي النادي السعودي مع ممثلي النجم البرتغالي يوم الثلاثاء.

وذكرت التقارير أن رونالدو سيرتدي قميص نادي النصر حتى عام 2025 بعد مفاوضات مكثفة خلال الأسابيع الماضية.

وكان رونالدو فسخ عقده مؤخرًا مع مانشستر يونايتد بعد أن دخل في خلافات مع الإدارة والجهاز الفني.

كريستيانو رونالدو النصر مانشستر يونايتد
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