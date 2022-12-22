آس: رونالدو قرر الانتقال إلى النصر السعودي

حسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مستقبله واختار ناديه الجديد بالفعل بحسب صحيفة "آس" الإسبانية.

وفسخ رونالدو عقده مؤخرًا مع مانشستر يونايتد بعد أن دخل في خلافات طاحنة مع الإدارة والجهاز الفني.

وبحسب صحفية "آس" فإن رونالدو قرر بالفعل الانتقال لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن النصر أتم الاتفاق بعد اجتماع جمع مسؤولي النادي السعودي مع ممثلي النجم البرتغالي يوم الثلاثاء.

وذكرت التقارير أن رونالدو سيرتدي قميص نادي النصر حتى عام 2025 بعد مفاوضات مكثفة خلال الأسابيع الماضية.

وأشارت النقارير إلى أن القيمة النهائية للصفقة غير معروفة حتى الآن ولكنها تقترب من 200 مليون يورو سنويا وفقا للمصادر المقربة من نادي النصر.

صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت في وقت سابق أن البرتغالي وصل إلى دبي في الإمارات وفي انتظار سفره إلى المملكة العربية السعودية.

وأشار التقرير أن السعودية تعتبر توقيع رونالدو من شأنه أن يضع البلاد على خريطة كرة القدم العالمية، على أمل تنظيم كأس العالم 2030 في الأفق.

ويتواجد رونالدو حاليا في دبي لقضاء إجازة مع أسرته وهو تكرر في السنوات الأخيرة.

وسبق أن ذكرت الصحيفة ذاتها أن رونالدو أتم اتفاقه مع "العالمي" وسيلعب في صفوفه بدايةً من 1 يناير بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم.

وسيحصل رونالدو على راتب سنوي هائل يشمل مزايا إعلانية كبيرة، ليصل مجموع ما يتقاضاه في الموسم إلى حوالي 200 مليون يورو وفقًا للصحيفة الإسبانية.

يذكر أن النصر فاز على العدالة مساء الأربعاء بهدفين دون رد ضمن ثمن نهائي كأس ملك السعودية وحجز مقعدا في ربع نهائي المسابقة.