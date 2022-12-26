يا لها من عودة.. تعادل مثير بين برينتفورد وتوتنام في افتتاح "البوكسينج داي"

افتتح برينتفورد وتوتنام مباريات "البوكسينج داي" في إنجلترا بتعادل مثير بهدفين لكل فريق في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وعاد الدوري الإنجليزي للانطلاق بعد توقف دام لأكثر من شهر بسبب إقامة كأس العالم.

سجل فيتالي يانسن وإيفان توني لبرينتفورد، بينما وقع هاري كين وإيميل هويبيرج على ثنائية توتنام.

التعادل رفع رصيد توتنام للنقطة 30 في المركز الرابع، ووصل رصيد برينتفورد إلى 20 نقطة في المركز التاسع.

التشكيل

غاب ريتشارلسون عن صفوف توتنام بسبب الإصابة، وهوجو لوريس وكريستيان روميرو بعد المشاركة في نهائي المونديال.

تشكيل توتنام:

حراسة المرمى: فريزر فورستر

خط الدفاع: إيريك داير - كليمون لينجليه - جافيتي تانجانجا

خط الوسط: مات دوهيرتي - يفيس بيسوما - بيير إيميل هويبيرج - إيفان بيريسيتش

خط الهجوم: سون هيونج مين - هاري كين - ديان كولوسيفسكي

تشكيل برينتفورد:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: ماتياس جورينسون (زانكا) - إيثان بينوك - بن ميي

خط الوسط: مادس رورسليف - كريستيان نورجارد - فيتالي يانلت - ماتياس يانسن - ريكو هنري

خط الهجوم: بريان مبويمو - إيفان توني

محاولات متبادلة وهدف أول

المباراة بدأت هادئة في أول 10 دقائق لتسنح الفرصة الأولى لتوتنام في الدقيقة 12 من ضربة حرة مباشرة من مكان قريب سددها هاري كين في الحائط.

رد برينتفورد لم يتأخر ليتقدم فيتالي يانلت بالهدف الأول في الدقيقة 15 بعد عرضية من مبيومو وتسديدة من يانسن لتصطدم بلينجليه وتغالط فورستر من فورستر ليتابعها يانلت إلى الشباك.

تواصل ضغط برينتفورد ليمنه فورستر الهدف الثاني بعد رأسية من زانكا في الدقيقة 17.

توتنام سيطر بعدها على مجريات الأمور ليسدد سون مرتين من خارج منطقة الجزاء مع الدقيقتين 24 و29 ولكن رايا كان حاضرا بالتصدي.

الحارس الإسباني تصدى أيضا لتسديدة من كولوسيفسكي مع الدقيقة 26 بعد توغل رائع من السويدي وتسديدة من الناحية اليسرى.

تألق بعدها فورستر ليمنع فرصة خطيرة مجددا من أمام زانكا في الدقيقة 39 من داخل منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين سجل إيفان توني هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل.

شوط مجنون

ولم يحتج توني لأكثر من تسع دقائق في الشوط الثاني ليسجل الهدف الثاني بعد متابعة لرأسية من نورجارد.

عاد بعدها برينتفورد لتأمين دفاعاته وسيطر توتنام على المباراة ليسجل هاري كين هدف تقليص الفارق في الدقيقة 64 بعد رأسية قوية إثر عرضية من كليمون لونجليه ليودعها كين الشباك.

وسجل كين في البوكسينج داي للمباراة السابعة على التوالي، حيث سجل هدفا أمام ليستر سيتي في 2014 ثم ثنائية أمام نورويتش في 2015، وثلاثية أمام ساوثامبتون في 2017، وهدف أمام بورنموث في 2018، وهدف أمام برايتون في 2019، وهدف أمام كريستال بالاس في 2021.

وبذلك يفض هاري كين الشراكة مع روبي فاولر ليتربع على عرش الهدافين للبوكسينج داي برصيد عشرة أهداف.

وسجل هاري كين أمام برينتفورد للمرة الأولى بعد مباراتين في الموسم الماضي دون تسجيل.

هاري كين 🤛🤜 البوكسينج داي سجل هاري كين 10 أهداف ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ بالبوكسينج داي🔝 متخطيًا رقم هداف ليفربول روبي فاولر (9) pic.twitter.com/dmgJro724l — FilGoal (@FilGoal) December 26, 2022

تدخل بعدها كونتي بدخول دافينسون سانشيز في مكان تانجانجا ورد توماس فرانك بدخول سامان جدوس وخروج ماتياس يانسن.

وفي الدقيقة 71 استغل إيميل هويبيرج عرضية من كولوسيفسكي اصطدمت بريكو هنري وغيرت اتجاهها لتصل للاعب الدنماركي الذي سدد بقوة في الشباك.

ومع الدقيقة 80، دفع توماس فرانك بالثنائي يوان ويسا وجوش دا سيلفا في مكانبريان مبيومو وكريستيان نورجارد.

أربع دقائق بعد ذلك، ومنعت العارضة هاري كين من قلب النتيجة بعد أن ارتقى لعرضية بيرسيتش ووجهها نحو المرمى.

رد برينتفورد عن طريق إيفان توني بعد عرضية من ريكو هنري وتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكنها جاءت بجوار القائم.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، سدد سون بقوة من خارج منطقة الجزاء ولكن رايا نجح في التصدي لها ليطلق الحكم صافرته معلنا نهاية مباراة مثيرة.