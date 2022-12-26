فض الشراكة مع فاولر.. هاري كين الهداف التاريخي لـ "البوكسينج داي"

واصل هاري كين تألقه في "البوكسينج داي" بعد تسجيله لهدف تقليص الفارق لـ توتنام أمام برينتفورد في افتتاح مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

وارتقى هاري كين لعرضية من لينجليه في الدقيقة 65 ليودعها برأسه على يمين الحارس الإسباني دافيد رايا.

وسجل كين في البوكسينج داي للمباراة السابعة على التوالي، حيث سجل هدفا أمام ليستر سيتي في 2014 ثم ثنائية أمام نورويتش في 2015، وثلاثية أمام ساوثامبتون في 2017، وهدف أمام بورنموث في 2018، وهدف أمام برايتون في 2019، وهدف أمام كريستال بالاس في 2021.

وبذلك يفض هاري كين الشراكة مع روبي فاولر ليتربع على عرش الهدافين للبوكسينج داي برصيد عشرة أهداف.

وسجل هاري كين أمام برينتفورد للمرة الأولى بعد مباراتين في الموسم الماضي دون تسجيل.

وتشير النتيجة الآن للتعادل 2-2، حيث سجل فيتالي يانسن وإيفان توني لبرينتفورد، وأحرز هاري كين وإيميل هويبيرج ثنائية توتنام.