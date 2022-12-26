كأس العالم في الشرق الأوسط.. معدلات مشاهدة تتخطى الـ5 مليارات

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 - 15:28

كتب : FilGoal

تتويج منتخب الأرجنتين بكأس العالم مع ميسي

تخطت معدلات مشاهدة كأس العالم 2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حاجز الـ5 مليارات.

وذلك حسبما ذكرت قنوات beIN SPORTS الناقل الحصري للبطولة التي أقيمت في قطر على مدار شهر.

وأفادت الشبكة القطرية في بيان أن المونديال سجل 5.4 مليار مشاهدة على قنوات beIN SPORTS في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدار البطولة.

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وسجلت المباراة النهائية على قناة beIN SPORTS المفتوحة 242.8 مليون مشاهدة، حيث تُوّج المنتخب الأرجنتيني بلقب البطولة بعد فوزه على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2. ويعادل هذا الرقم 68%، أكثر من الثلثين، من عدد السكان البالغين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشاهد المباراة 91% من إجمالي السكان البالغين في المغرب، تلتها لبنان مع 89%؛ والجزائر 79%؛ ومصر 72%.

وتعكس نسبة المشاهدة الإجمالية لجميع المباريات، زيادة بنسبة 135% مقارنة بنسخة البطولة التي أقيمت في روسيا عام 2018، والتي تولت الشبكة بث فعالياتها.

بينما استقطبت المباراة النهائية لبطولة العام الحالي 88 مليون مشاهد إضافي مقارنة بالنسخة السابقة.

وشهد متوسط عدد مشاهدات كل مباراة طوال البطولة ارتفاعاً كبيراً في عام 2022 ليصل إلى 80.6 مليون، مقارنة بـ 36.2 مليوناً خلال التغطية الخاصة بنسخة 2018.

وكشفت الإحصائيات في 24 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تسجيل رقم قياسي في عدد المشاهدات لمباراة نصف النهائي التي خسرت فيها المغرب بطاقة العبور إلى النهائي أمام فرنسا، مع 186.1 مليون مشاهدة على قنوات beIN SPORTS.

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