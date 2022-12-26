كرة يد - في غياب هنداوي ويحيى خالد.. باروندو يعلن قائمة مصر لمعسكر رومانيا قبل بطولة العالم

تغادر القاهرة غدا الثلاثاء بعثة منتخب مصر الأول للرجال لكرة اليد إلى رومانيا لخوض دورة ودية استعدادا لبطولة العالم.

ويشارك في الدورة الودية منتخبات رومانيا والجزائر وسلوفاكيا.

ويستعد منتخب مصر لبطولة العالم المقامة في بولندا والسويد خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير المقبل.

وفضل الجهاز الفني إراحة الحارس كريم هنداوي بسبب شعوره بالإرهاق على أن ينضم للمعسكر القادم والمشاركة فى دورة فرنسا الدولية وبطولة العالم.

وغاب عن القائمة يحيى خالد بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ولم يتواجد أحمد الأحمر أيضا في القائمة. (طالع: كرة يد – مصدر من منتخب مصر يكشف موقف أحمد الأحمر من التواجد في كأس العالم)

وجاءت قائمة المنتخب لمعسكر رومانيا كالتالي:

محمد علي - محمد الطيار - عبد الرحمن حميد - عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن - علي زين - احمد هشام السيد - حسن قداح - يحيي الدرع - سيف الدرع - أحمد خيري - محسن رمضان - مهاب سعيد - محمد سند - أكرم يسري - محمد ممدوح - إبراهيم المصري - أحمد عادل - عبد الرحمن عبده.

وخاض منتخب مصر مبارتين وديتين أمام المنتخب القطرى بالقاهرة، وفاز في الأولى بنتيجة 21-18 ثم تعادل في الثانية 30-30.

يذكر ان منتخب مصر سيدخل بعد ذلك معسكرا ختاميا يوم 1 يناير في القاهرة ثم يتوجه إلى فرنسا 3 يناير لخوض دورة دولية ودية تضم منتخبات فرنسا والتشيك وهولندا قبل أن يغادر يوم 11 يناير متجها إلى السويد لخوض المنافسات.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة بجانب منتخبات كرواتيا والمغرب وأمريكا.