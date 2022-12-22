كرة يد – مصدر من منتخب مصر يكشف موقف أحمد الأحمر من التواجد في كأس العالم

هل يعود أحمد الأحمر من الاعتزال الدولي ليتواجد في صفوف منتخب مصر لكرة اليد الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم 2023؟

وكشف مصدر من منتخب مصر –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com حقيقة ما يثار.

وقال المصدر: "نعم تواجد اسم أحمد الأحمر بين 43 لاعبا تم إرسال أسمائهم للإقرار الوزاري للاعبين الذين قد يسافرون لخوض منافسات كأس العالم وهذا إجراء طبيعي يحدث كي لا تحدث مشكلة وقت سفر البعثة خاصة في ظل إصابة يحيى خالد الذي يلعب في المركز ذاته بقطع في الرباط الصليبي".

واستدرك "لكن القائمة النهائية لمنتخب مصر لم يتم تحديدها حتى الآن لأنه مازال أمامنا معسكرين تحضيريين نخوضهما في أوروبا من أجل البطولة".

وواصل المصدر "لكن هناك مشكلتين، الأولى هي إقناع أحمد الأحمر بالعودة أولا للعب مع المنتخب بعد إعلان اعتزاله الدولي".

وأضاف "المشكلة الثانية هي معاناته من آلام في الظهر".

وأتم المصدر حديثه "ستكون هناك جلسة مقبلة لمعرفة قرار الأحمر بالانضمام لصفوف المنتخب".

وكان مصدر مقرب من الأحمر قال في وقت سابق لـFilGoal.com: "هناك محاولات من مسؤولي المنتخب وبعض أفراد الجهاز الفني لعودة أحمد الأحمر واللاعبين الكبار لتمثيل المنتخب".

وشدد "الأحمر لم يتخذ قرارا بعد بشأن عودته لتمثيل المنتخب".

وأضاف "الأحمر اعتزال دوليا ويريد العودة في حالة إن كان جاهزا بنسبة 100%، وليس قائدا فقط، بل مؤثرا وألا يجلس على الدكة كلاعب كبير في أغلب المباريات".

وأتم "حتى اللحظة الحالية، الأحمر متمسك بالقرار ولم يتخذ موقفا نهائيا بشأن عودته وسيحدد قراره في الفترة المقبلة".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة كرواتيا والمغرب وأمريكا.

وتقام البطولة في الفترة من 11 لـ29 يناير المقبل في بولندا والسويد.