اننهت الدوري الإنجليزي - برينتفورد (2) - (2) توتنام.. تعادل مثير
الإثنين، 26 ديسمبر 2022 - 14:23
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة برينتفورد وتوتنام في افتتاح مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.
ويعود الدوري الإنجليزي للانطلاق بعد توقف دام لأكثر من شهر بسبب إقامة كأس العالم.
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نهاية المباراة
ق84: اوووووووه العارضة تمنع الثالث من هاري كين بعد عرضية من بيريسيتش
ق71: جوووووووووووووول التعادل من هويبيرج بعد عرضية من كولوسيفسكي
ق68: دخول سامان جدوس من برينتفورد وخروج ماتياس يانسن
ق67: دخول دافينسون سانشيز وخروج تانجانجا من توتنام
ق64: جووووووووول تقليص الفارق من هاري كين برأسية بعد عرضية من لينجليه
ق54: جوووووووووووول ثاني من برينتفورد عن طريق إيفان توني مستغلا رأسية من نورجارد ليكملها إلى الشباك
ق50: هاري كين يطالب بركلة جزاء ولكن الحكم يأمر باستمرار اللعب
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق43: هدف غير محتسب على إيفان توني بداعي التسلل
ق34: فورستر يتألق من أمام زانكا من داخل منطقة الجزاء
ق29: تسديدة أرضية من سون من خارج منطقة الجزاء ورايا يتصدى
ق26: كولوسيفسكي يتوغل من الناحية اليسرى ويسدد ولكن رايا ينجح في التصدي
ق24: تسديدة من سون من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها رايا بسهولة
ق17: عرضية من مبيومو ورأسية من زانكا يخرجها فورستر لركنية
ق15: جوووووووووول أول من فيتالي يانلت بعد عرضية من مبيومو وتسديدة من يانسن لتصطدم بلينجليه وتغالط فورستر من فورستر ليتابعها يانلت إلى الشباك
ق12: كين يسدد في الحائظ وتخرج لركنية
ق11: خطأ من مكان خطير لتوتنام بعد تدخل قوي على سون
بداية المباراة