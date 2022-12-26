المدير الرياضي للنصر السعودي يضاعف الجدل بشأن صفقة رونالدو

ضاعف البرتعالي مارسيلو سالازار المدير الرياضي لنادي النصر السعودي الجدل حول صفقة ناديه المنتظرة لضم مواطنه كريستيانو رونالدو.

وربطت العديد من التقارير بين رونالدو ونادي النصر السعودي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. (طالع التفاصيل)

وقال سالازار في حواره مع موقع فلاش سكور: "لم يُسمح لي أن أقول نعم أو لا، دعنا ننتظر ونرى كيف تسير الأمور حتى نهاية العام".

وأضاف "كما ترون، هذه مفاوضات ضخمة، ليس فقط للنادي، ولكن من أجل البلد وكرة القدم العالمية، والتي يجب أن تخوضها سلطات أعلى".

حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن رونالدو سيتوجه إلى الرياض لتوقيع عقد ينضم بموجبه لنادي النصر لمدة موسمين ونصف الموسم.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو سيلعب للنصر حتى عام 2025 ومن ثم سيصبح سفيرا لملف ترشح السعودية مع مصر واليونان لتنظيم كأس العالم 2030.

وأكمل "ما يمكنني قوله هو أن كريستيانو رونالدو هو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم. لقد كان نموذجا لكل الرياضيين".

وأتم "بصفتي مواطنا برتغاليا، انحاز دائما له. ولكن في الوقت المناسب سيتم الكشف عن المستقبل".

وفسخ رونالدو عقده مؤخرًا مع مانشستر يونايتد بعد أن دخل في خلافات طاحنة مع الإدارة والجهاز الفني.

صحيفة ماركا ذكرت في وقت سابق أن البرتغالي وصل إلى دبي في الإمارات وفي انتظار سفره إلى المملكة العربية السعودية.

وأشار التقرير أن السعودية تعتبر توقيع رونالدو من شأنه أن يضع البلاد على خريطة كرة القدم العالمية، على أمل تنظيم كأس العالم 2030 في الأفق.

وسيحصل رونالدو على راتب سنوي هائل يشمل مزايا إعلانية كبيرة، ليصل مجموع ما يتقاضاه في الموسم إلى حوالي 200 مليون يوروللانضمام لصفوف النصر بخلاف ما سيحصل له كسفير للملف الثلاثي لتنظيم كأس العالم 2030.