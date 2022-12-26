تشكيل الدوري الإنجليزي - بيريسيتش يعود لـ توتنام سريعا.. وبرينتفورد بخماسي الوسط

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 - 13:32

كتب : FilGoal

هاري كين وإيفان توني

أعلن أنطونيو كونتي وتوماس فرانك تشكيلي توتنام وبرينتفورد لمواجهة الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

ويعود الدوري الإنجليزي للانطلاق بعد توقف دام لأكثر من شهر بسبب إقامة كأس العالم.

ويغيب ريتشارلسون عن صفوف توتنام بسبب الإصابة، وهوجو لوريس وكريستيان روميرو بعد المشاركة في نهائي المونديال.

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وجاء تشكيل توتنام كالتالي:

حراسة المرمى: فريزر فورستر

خط الدفاع: إيريك داير - كليمون لينجليه - جافيتي تانجانجا

خط الوسط: مات دوهيرتي - يفيس بيسوما - بيير إيميل هويبيرج - إيفان بيريسيتش

خط الهجوم: سون هيونج مين - هاري كين - ديان كولوسيفسكي

Brentford vs Tottenham - Premier League: TV channel, team news, lineups & prediction

على الجانب الآخر، جاء تشكيل برينتفورد كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: ماتياس جورينسون (زانكا) - إيثان بينوك - بن ميي

خط الوسط: مادس رورسليف - كريستيان نورجارد - فيتالي يانلت - ماتياس يانسن - ريكو هنري

خط الهجوم: بريان مبويمو - إيفان توني

ويتواجد توتنام في المركز الرابع برصيد 29 نقطة، بينما يحتل برينتفورد المركز العاشر برصيد 19 نقطة.

يذكر أن توتنام فاز الموسم الماضي ذهابا بهدفين دون مقابل، قبل أن يتعادلا إيابا دون أهداف.

توتنام الدوري الإنجليزي برينتفورد
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