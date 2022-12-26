تين هاج يوضح موقف ثلاثي الدفاع قبل لقاء نوتنجهام

أوضح إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد موقف ثلاثي الدفاع هاري ماجواير وليساندرو مارتينيز ورافاييل فاران قبل مواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف يونايتد منافسه الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء على أولد ترافورد مع عودة عجلة المسابقة للدوران في البوكسينج داي.

الثلاثي شارك في كأس العالم مع منتخباتهم، لكن ماجواير الذي ودع البطولة من ربع النهائي مع إنجلترا غاب عن لقاء بيرنلي قبل أيام بسبب المرض، في حين لعب مارتينيز وفاران نهائي المونديال وبالتالي لم ينتظما في التدريبات.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "الأجواء جيدة. لقد عاد اللاعبون من كأس العالم واندمجوا مع الفريق من جديد وتشعر بأن الجميع متحمسون".

وأكمل المدرب الهولندي "الجميع يتطلع إلى استئناف منافسات الدوري الإنجليزي".

وتابع "عانينا من بعض المشاكل تمثلت في غياب ماجواير، لكنه عاد إلى التدريبات وأنا سعيد بذلك".

وأتم "الثنائي فاران ومارتينيز لم ينتظم في التدريبات بعد، ونأمل عودتهم قريبا".

يذكر أن مانشستر يونايتد تأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بالفوز على بيرنلي 2-0 في غياب ليساندرو وفاران.

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