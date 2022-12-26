دي بروين: هالاند يمكنه تسجيل 800 هدف في مسيرته

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 - 12:23

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند وكيفن دي بروين - مانشستر سيتي وليفربول

يشعر كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي بأن زميله إيرلينج هالاند يمكنه الوصول للأرقام التهديفية المخيفة التي حققها نجوم مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

النرويجي الشاب تعملق في بداية مشواره مع سيتي، إذ سجل 24 هدفا في 19 مباراة فقط مع حامل لقب الدوري الإنجليزي.

وقال دي بروين في تصريحات نشرتها جريدة إندبيندينت: "من الصعب جدًا المقارنة بين هالاند والذين لعبت بجوارهم مثل سيرجيو أجويرو في سيتي وروميلو لوكاكو في منتخب بلجيكا".

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وأضاف "أنهم مختلفون تمامًا. يلعبون في نفس المركز نعم، لكن لوكاكو يعتمد على قوته البدنية، وأجويرو سريع للغاية، ويمكنهم جميعًا تسجيل الأهداف من أجل المتعة".

وأكمل "أجويرو ولوكاكو سجلا 300 أو 400 هدف، لكن إيرلينج مهووس جدًا بالأهداف لدرجة أنه ربما يمكنه تجاوز ذلك".

وتابع البلجيكي "لديه بالفعل حوالي 200 هدف، لذا يمكنه على الأرجح تسجيل 600 أو 700 أو 800 هدف إذا حافظ على مستواه لسنوات".

وواصل "إنه لا يزال صغيرا في السن يستمتع بحياته ويأخذ كرة القدم على محمل الجد. هالاند يحب تسجيل الأهداف لذلك أعتقد أن هذا هو أكثر شيء يتفرد به".

ووصل هالاند إلي الهدف رقم 18 خلال 13 مباراة فقط في الدوري هذا الموسم.

إيرلينج هالاند كيفن دي بروين مانشستر سيتي
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