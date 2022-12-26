أمام شباك يعرفها جيدا.. صلاح يسعى لكسر صيام "البوكسينج داي"

يستعد محمد صلاح مع ليفربول لعودة الدوري الإنجليزي من جديد بعد غياب دام لأكثر من شهر بسبب توقف كأس العالم.

ويخرج ليفربول لمواجهة أستون فيلا على ملعب فيلا بارك ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي والمسماة بـ "البوكسينج داي".

صلاح لعب خمسة مباريات سابقة في جولة أعياد الميلاد في إنجلترا.

وبدأ الملك المصري سجله فيها بشكل جيد عندما صنع هدفين أمام سوانسي سيتي في موسم 17-18، ثم سجل وصنع أمام نيوكاسل في 18-19.

ولكنه بعد ذلك لم يسجل أو يصنع أي هدف في آخر ثلاث جولات من الـ "بوكسينج داي"، بواقع مباراتين أمام ليستر سيتي والثالثة أمام ليستر سيتي.

ويعرف صلاح شباك أستون فيلا جيدا حيث سجل خمسة أهداف وصنع هدفين في سبع مباريات أمامهم في جميع المسابقات.

وشارك ابن الـ30 عاما مع ليفربول في 22 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 15 هدفا وصنع خمسة آخرين.

يذكر أن ليفربول يتواجد في المركز السادس برصيد 24 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا المركز الـ12 برصيد 18 نقطة.

وفاز ليفربول في مواجهتي الموسم الماضي ذهابا بهدف دون رد ثم إيابا بهدفين مقابل هدف واحد.