محمد سالم: درسنا الزمالك جيدا.. وغريب كان حزينا بسبب إهدار الفرص
الإثنين، 26 ديسمبر 2022 - 10:47
كتب : FilGoal
كشف محمد سالم مهاجم المقاولون العرب عن حزن مدربه شوقي غريب بعد التعادل مع الزمالك بسبب إهدار الفرص، مشيرا إلى أن فريقه كان الطرف الأفضل في المباراة.
محمد سالم
النادي : المقاولون العرب
وتعادل المقاولون العرب مع الزمالك دون أهداف في الجولة التاسعة من الدوري المصري.
وقال محمد سالم في تصريحات لقناة الحياة: "قدمنا مباراة كبيرة أمام الزمالك ووصلنا كثيرا لمرماهم ولكننا لم نستغل الفرص".
وأضاف "شوقي غريب كان حزينا بعض المباراة لأننا لم نفز ولكن نقطة أمام نادي بحجم الزمالك ليست بالشيء السيئ".
وواصل "المدرب تحدث معنا عن إهدار الفرص كثيرا وأنه يجب استغلالها بشكل كبير دائما".
وأتم "درسنا الزمالك جيدا قبل المباراة وبدأنا اللقاء بقوة وكنا الطرف الأخطر وتعاملنا بشكل جيد مع كل مفاتيح لعبهم".
ووصل رصيد المقاولون بعد المباراة للنقطة 12 يحتل بهم المركز السابع بفارق خمس نقاط عن بيراميدز وغزل المحلة اللذين يحتلان المركز السادس والسابع.