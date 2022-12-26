مواعيد مباريات اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022.. عودة الدوري الإنجليزي

يعود الدوري الإنجليزي الممتاز للانطلاق من جديد بعد توقف دام لأكثر من شهر بسبب إقامة كأس العالم.

وتقام اليوم ثماني مباريات في إنجلترا، على رأسها دربي لندني بين أرسنال ووست هام مع مواجهة قوية منتظرة بين ليفربول وأستون فيلا.

البداية ستكون من مباراة برينتفورد وتوتنام والتي تقام في الثانية والنصف ظهرا وتذاع عبر بي إن سبورتس بريميوم 1 بتعليق جواد بدة.

ويخرج نيوكاسل يونايتد لمواجهة ليستر سيتي في الخامسة مساء على ملعب كينج باور، وتذاع عبر بي إن سبورتس بريميوم 1 بتعليق حسن العيدروس.

ويستضيف إيفرتون نظيره ولفرهامبتون في الخامسة مساء على الجوديسون بارك، وتُنقل عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2 بتعليق نوفل الباشي.

ويلعب كريستال بالاس مع فولام في التوقيت ذاته على ملعب سيلهرست بارك، حيث تذاع على بي إن سبورتس بريميوم 3 بتعليق أحمد فؤاد.

ويتنقل برايتون لمواجهة ساوثامبتون على ملعب سانت ميري، وتنقل عبر بي إن سبورتس اكسترا 1 بتعليق محمد بركات.

وفي السابعة والنصف مساء، يستضيف أستون فيلا نظيره ليفربول على ملعب فيلا بارك ويعلق على المباراة يوسف سيف وتنقل عبر بي إن سبورتس بريميوم 1.

ويختتم أرسنال مباريات اليوم باستضافة وست هام يونايتد في دربي لندني على ملعب الإمارات، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بتعليق رؤوف خليف.

وفي السعودية، يلعب اتحاد جدة بتواجد أحمد حجازي وطارق حامد مع التعاون في الجولة العاشرة، وتذاع عبر قناة SSCاكسترا 1 بتعليق عبد الله الغامدي.