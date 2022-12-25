فيريرا يمتنع عن حضور المؤتمر الصحفي بعد لقاء المقاولون
الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 19:33
كتب : FilGoal
امتنع جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك عن حضور المؤتمر الصحفي الذي تلى مباراة فريقه أمام المقاولون العرب.
وتعادل الزمالك اليوم الأحد سلبيا بدون أهداف مع مضيفه المقاولون العرب في تاسع جولات الدوري المصري.
وكان فيريرا يمتنع عن حضور المؤتمرات الصحفية في وقت سابق قبل أن يحضره عقب مباراتي البنك الأهلي وحرس الحدود.
بتلك النتيجة وصل رصيد الزمالك لـ21 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر وللأخير لقاء أقل.
فيما وصل رصيد المقاولون للنقطة 12 يحتل بهم المركز السابع بفارق خمس نقاط عن بيراميدز وغزل المحلة اللذين يحتلان المركز السادس والسابع.
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