الأول في عهد لوبيتيجي.. ولفرهامبتون يضم ماتيوس كونيا من أتليتكو مدريد

الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 19:28

كتب : FilGoal

ماتيوس كونيا - أتليتكو مدريد

أتم ولفرهامبتون ضمه لماتيوس كونيا قادما من صفوف أتليتكو مدريد رسميا اليوم الأحد ليصبح أولى صفقات الفريق تحت إمرة مدربه الجديد جولين لوبيتيجي.

وسينضم اللاعب البرازيلي إلى ولفرهامبتون معارا بداية من الأول من شهر يناير المقبل بشرط الحصول على تصريح العمل هذا بالإضافة لإلزامية الشراء في نهاية الموسم الجاري.

وذكرت التقارير الصحفية أن بند إلزامية شراء اللاعب البرازيلي يتراوح بين 40 لـ50 مليون يورو، فيما لم يذكر موقع ولفرهامبتون قيمة الصفقة.

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وسيوقع اللاعب حينها على عقد يربطه بالنادي الإنجليزي حتى صيف عام 2027.

وانتقل ابن الـ23 عاما إلى أتليتكو مدريد قادما من هيرتا برلين بعد تألقه في الأولمبياد صيف 2021.

وسجل كونيا سبعة أهداف وصنع ثمانية آخرين في 54 مباراة مع الفريق الإسباني.

ويتواجد ولفرهامبتون في المركز الأخير للدوري برصيد 10 نقاط من 15 مباراة.

ويعود ولفز لمنافسات الدوري مجددا بمواجهة إيفرتون يوم 26 ديسمبر الجاري على ملعب جوديسون بارك.

ماتيوس كونيا أتليتكو مدريد ولفرهامبتون
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